Що насправді трапилося на борту літака Flydubai: чи були там українці-пілоти і хто дістав ножове поранення

Що сталося на борту літака Flydubai / © pexels.com

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На світанку, 30 вересня, міг статися масштабний акт тероризму за участю лайнера компанії Flydubai, що прямував з ОАЕ до Ізраїлю. Під час виконання рейсу з Дубая до Тель-Авіва екіпаж раптово передав у ефір міжнародний сигнал тривоги, який сигналізує про потенційне захоплення судна. У відповідь на це повітряні сили Ізраїлю негайно підняли в небо винищувачі для перехоплення та супроводу літака.

ТСН зібрала все, що відомо про ситуацію станом на зараз у хронологічному порядку.

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У небі над Йорданією могли захопити літак: перші подробиці

Станом на 10:05 відомо, що на борту літака могла трапитися бійка. Літак приземлився кілька хвилин тому у Саудівській Аравії. Екіпаж повітряного судна передав сигнал про «незаконне втручання», а також сповістив про загальну надзвичайну ситуацію на борту. Втім, за даними джерел у силах безпеки Ізраїлю, інцидент не пов’язаний із захопленням літака — причиною переполоху, найімовірніше, стала сварка між самими пілотами.

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Через подію начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір терміново провів оперативну нараду із вищим командуванням. До оцінки ситуації залучили очільника ВПС генерал-майора Омера Тішлера, керівника Оперативного управління генерал-майора Іціка Коена та начальника розвідки генерал-майора Шломі Біндера.

Наразі додаткову інформацію не розголошують.

На борту перебували 174 пасажири, серед яких 27 дітей, і більшість із них — громадяни Ізраїлю. Повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Дубая о 07:05 за місцевим часом і мало приземлитися в аеропорту імені Бен-Гуріона близько 09:30.

Утім, орієнтовно за 1,5 години після зльоту, коли лайнер увійшов у повітряний простір Йорданії, бортовий відповідач спочатку видав код 7700 (загальна надзвичайна ситуація), а за мить — код 7500, який використовують цивільні пілоти у разі незаконного втручання в керування або спроби викрадення літака.

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Одразу після подачі аварійного сигналу пілоти перейшли на ручне управління, розвернули лайнер і спрямували його в бік Саудівської Аравії, істотно знизивши висоту польоту. Спочатку літак рухався на південь, після чого змінив курс на захід, продовжуючи маневрувати у повітряному просторі Саудівської Аравії.

Незвичайна ситуація в небі змусила найвище військово-політичне керівництво Ізраїлю діяти негайно. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац провели термінові безпекові консультації. Паралельно Оперативний відділ поліції Ізраїлю розпочав розгортання спільного командного центру із залученням усіх профільних спецслужб, а всі силові структури країни були приведені в стан підвищеної готовності.

Представники безпекового сектору закликали утримуватися від передчасних висновків, наголосивши, що підтверджених даних про захоплення лайнера терористами на той момент не було, але ситуацію ускладнювала відсутність зв’язку з екіпажем.

«Немає жодної достовірної інформації про захоплення літака. Пілот подав сигнал лиха. Нам не вдається встановити зв’язок із пілотом, і це викликає занепокоєння», — заявив один із посадовців ізраїльської служби безпеки.

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Комісар поліції Денні Леві також провів оцінку обстановки, оскільки силові відомства уважно відстежували кожну зміну в траєкторії руху цивільного судна. Зі свого боку, він підкреслив готовність силовиків до найгіршого розвитку подій.

Наразі ізраїльські винищувачі супроводжують бортові сили, поки фахівці та профільні служби намагаються з’ясувати справжні причини спрацьовування коду небезпеки та відсутності діалогу з кабіною пілотів.

Що трапилося в літаку насправді: свідчення очевидців і позиція влади Ізраїлю

Екстрена посадка пасажирського лайнера Boeing 737 MAX авіакомпанії flydubai в Саудівській Аравії ледь не закінчилася масштабною трагедією. Літак виконував рейс FDB1073 за маршрутом Дубай — Тель-Авів, коли на борту почалася паніка та крики, пише The Times of Israel.

За даними сервісу відстеження польотів, за дві години й п’ятнадцять хвилин після вильоту повітряне судно, перебуваючи над територією Саудівської Аравії, раптово увійшло в стрімке піке. Лайнер скинув висоту з 34 000 до приблизно 17 000 футів менш ніж за хвилину, а його швидкість зросла з 411 до майже 600 вузлів.

Після короткочасного вирівнювання та підйому до 21 650 футів судно знову різко почало втрачати висоту. Протягом наступної години літак не міг утримувати постійну висоту, коливаючись у межах 15 000 футів, що свідчило про перехід на ручне управління замість автопілота.

Під час маневрування біля кордону Йорданії та Саудівської Аравії лайнер розвернувся й надіслав міжнародний сигнал лиха — код 7700. Потім на борту короткочасно ввімкнули код 7500, який сповіщає про захоплення судна або незаконне втручання.

Через відсутність зв’язку з літаком в Ізраїлі оголосили тривогу: підняли в повітря винищувачі Повітряних сил для перехоплення, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху та вище військове керівництво провели термінові консультації. Згодом контакт із бортом вдалося відновити, і він успішно приземлився в аеропорту міста Табук у Саудівській Аравії.

За інформацією ізраїльського видання Channel 12, перебіг подій на борту міг бути спробою навмисної авіакатастрофи. Журналісти зазначають, що на борту виявилася друга команда пілотів у цивільному одязі. Саме вони разом із пасажирами завадили одному з пілотів захопити штурвал.

Повідомляється, що стосовно другого пілота розпочато розслідування через підозри в спробі спрямувати лайнер на падіння. Видання Walla додає, що фігурант розслідування є громадянином Оману. Інформація про бійку нібито українського пілота з російським — не підтвердилася.

Високопоставлений ізраїльський посадовець заявив, що сьогодні вдалося запобігти масштабній катастрофі.За його словами, якби не рішучі дії цивільних пілотів та пасажирів, інцидент міг би обернутися новим терактом масштабу 11 вересня 2001 року або повторенням кризи з заручниками в Ентеббе 1976 року.

Очевидці про криваву бійку та хаос

На перших фото з літака, що розлетілися в Мережі, видно чоловіка у закривавленій футболці.

Пасажири, серед яких перебували десятки громадян Ізраїлю, говорили про хаос, страх, крики та молитви на борту. Одна з пасажирок у текстовому повідомленні для Channel 12 розказала про пережите:

«Ми чули крики в літаку. Потім вони відкрили кабіну і ми побачили кров, і хтось ударив пілота кишеньковим ножем. Були також моменти, коли ми думали, що не виберемося звідти живими».

Інша пасажирка, на ім’я Ноам, у телефонній розмові з медіа підтвердила критичність ситуації:

«У літаку почалися крики пасажирів, які зрозуміли, що відбувається. Ми розуміємо, що одного з пілотів поранили ножем і дуже серйозно поранили, і вони втратили контроль над літаком. Він почав швидко пікірувати. Це було дуже лячно».

Повернення пасажирів та реакція авіакомпанії

Перевізник flydubai підтвердив факт інциденту та повідомив, що літак благополучно приземлився в аеропорту Табук.

«Безпека та благополуччя наших пасажирів і екіпажу залишаються нашим найвищим пріоритетом. Подальші оновлення будуть надані в міру надходження додаткових підтверджених деталей».

Наразі розв’язується питання евакуації пасажирів літака. Попри те, що flydubai заявила про намір відправити резервний борт до Табука, влада Ізраїлю шукає можливості направити власний цивільний або військовий літак, щоб забрати своїх громадян із території Саудівської Аравії. Офіційні розслідування обставин події тривають.

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