СБУ працює на випередження: експерт оцінив арешти російських виконавців-смертників

Служба Безпеки України працює на випередження, затримуючи виконавців-смертників, яких "в темну" використовують російські спецслужби.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт нагадує, що за статистикою попередніх місяців, СБУ затримала 100% виконавців російських терактів.

"Стаючи палієм військової техніки або підпалювачем ТЦК, виконавець гарантовано опинявся за гратами. Тому не так давно в РФ вирішили, що ефективніше буде підривати "одноразових агентів" "в темну", без їхньої згоди. Все одно їх точно спіймають", - підкреслює політолог.

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Загородній акцентує, що у багатьох випадках СБУ рятує життя таким "самовибухаючим" виконавцям, коли затримує їх до теракту.

"Та головне в таких випадках, що залишаються живими наші військові. Співробітники спецслужби працюють як годинник, раз за разом переграючи російські спецслужби та діючи на випередження. Сьогодні абсолютну більшість таких вибухів вдається попереджати", - наголошує експерт.

"Такі ліквідації значно ускладнюють для росіян вербування нових агентів. Крім того, добре показав себе чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня. Сюди вже надійшло більше 2,5 тис. повідомлень, які дозволили уникнути багатьох злочинів. Сподіваюсь навіть до найтупіших дійде, що вчасно звернутись через чат-бот краще, ніж бути дистанційно підірваним своїми ж кураторами", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо про затримання СБУ двох груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми.

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