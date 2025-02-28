СБУ работает на опережение: эксперт оценил аресты российских исполнителей-смертников

Служба безопасности Украины работает на опережение, задерживая исполнителей-смертников, которых "в темную" используют российские спецслужбы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт напоминает, что по статистике предыдущих месяцев СБУ задержала 100% исполнителей российских терактов.

"Становясь поджигателем военной техники или поджигателем ТЦК, исполнитель гарантированно оказывался за решеткой. Поэтому не так давно в РФ решили, что эффективнее будет взрывать "одноразовых агентов" "в темную", без их согласия. Все равно их точно поймают", — подчеркивает политолог.

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Загородний акцентирует, что во многих случаях СБУ спасает жизнь таким "взрывающимся" исполнителям, когда задерживает их до теракта.

"Но главное в таких случаях, которые остаются живыми наши военные. Сотрудники спецслужбы работают как часы, то и дело переигрывая российские спецслужбы и действуя на опережение. Сегодня абсолютное большинство таких взрывов удается предупреждать", — отмечает эксперт.

"Такие ликвидации значительно усложняют для россиян вербовку новых агентов. Кроме того, хорошо показал себя чат-бот Службы, который заработал в середине декабря. Сюда уже поступило более 2,5 тыс. сообщений, позволивших избежать многих преступлений. Надеюсь даже до самых тупых дойдет, что вовремя обратиться через чат-бот лучше, чем быть дистанционно взорванным своими кураторами", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно о задержании СБУ двух групп, которые готовили подрывы в Днепре и в Киевской области военных и ТЦК. В каждом случае исполнители верили, что смогут подложить взрывчатку и убежать. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

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