Окупанти "пробили дно": стали відомі подробиці вибухів у Миколаєві

Посеред дня 14 лютого там стався вибух невідомого предмета. А зараз СБУ та Нацполіція затримали 4-х ворожих агентів, які вчинили жахливий злочин. І деякі подробиці дійсно шокують!

Ким виявилися підозрювані і що їм загрожує, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Теракт у Миколаєві

Це був страшний день для Миколаєва! 14 лютого на одній із вулиць біля закладу громадського харчування стався вибух невідомого предмета. Про це повідомили в поліції регіону. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених. На місці події працювали слідчі поліції, криміналісти, вибухотехніки, співробітники СБУ, рятувальники та медики. Згодом стало відомо, що внаслідок детонації невідомого предмету в Миколаєві загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. В установі підтвердили смерть військових та назвали їхні імена.

"Олена Ключнікова, Вадим Єлісєєв, Євгеній Сірик віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Унаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі", - йдеться в повідомленні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПРОСТО ШОК! ПОДРОБИЦІ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ! ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАВ НІХТО!

Хто вчинив теракт?

У день трагедії в моніторинговому Телеграм-каналі "Николаевский Ванек" з'явилося повідомлення про те, що невідома жінка підійшла до двох чоловіків у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху жінка отримала такі травми, що впізнати її вдасться лише за ДНК. Як зазначається, перед вибухом вона робила покупки в магазині і не виключено, що її використовували як так званого "мула". Тобто, певні зловмисники їй сказали підійти до військовослужбовців, а вона могла не знати, що несе вибухівку. Згодом у цьому ж пабліку з’явилось ось це повідомлення.

Затримання агентів РФ

А вже 19 лютого з’явились ті самі вражаючі деталі. Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів РФ, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого цього року на замовлення російських спецслужб. Тоді рашисти використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. За даними СБУ, внаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину «по гарячих слідах». Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

"За інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховали його у рюкзак та передали цю "посилку" 42-річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку «швидкого заробітку» з рф жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати «сумку з грошима» місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон.”

За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки «залягли на дно» по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з фсб, а також і компоненти для виготовлення СВП.

“Наразі 4-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей) Зловмисники перебувають під вартою. Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.”

Теракт біля Кам’янець-Подільського ТЦК

Нагадаємо, що останнім часом в Україні було багато подібних інцидентів. Зокрема, у низці міст агенти РФ намагалися підірвали ТЦК. Чергова жахлива подія трапилася у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. 5 лютого там пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, було відомо про чотирьох поранених і одного загиблого. Такі цифри у коментарі “Суспільному” назвала інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська. Згодом таку ж кількість постраждалих підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Ким виявився загиблий?

Того ж дня нові деталі про гучний інцидент розповів мер міста Михайло Посітко. В ефірі телемарафону "Єдині новини" він заявив, що усі поранені перебувають в стані середньої важкості. А загиблою виявилась саме та особа, яка і вчинила теракт.

За його словами серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. Також постраждала одна перехожа людина та один військовий.

Нові деталі про постраждалих

6 лютого у своєму телеграм-каналі Михайло Посітко уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка також у реанімації, стан важкий, стабілізована. Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології). Ще одна потерпіла знаходиться в центральній районній лікарні, її стан задовільний. Посітко наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих.

Затримання зловмисників

А вже 17 лютого стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні від СБУ.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку. За даними СБУ, наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати "як свідка", він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів РФ, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого 2025 року на замовлення російських спецслужб.

Читайте також: