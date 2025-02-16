Вибух у Миколаєві: загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Унаслідок детонації невідомого предмету поблизу закладу харчування в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

У Центрі протимінної діяльності підтвердили смерть військових та назвали їхні імена.

"Олена Ключнікова, Вадим Єлісєєв, Євгеній Сірик віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Унаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі", - йдеться в повідомленні.

Загиблі внаслідок вибуху

Нагадаємо, у Миколаєві 14 лютого близько 14:00 пролунав вибух біля закладу громадського харчування, внаслідок чого були загиблі, ще вісім людей поранені. Місцеві Телеграм-канали писали, що жінка, яка до цього щось купувала в магазині, підійшла з сумкою до військових, після чого пролунав вибух.

Триває слідство за частиною 3 статті 258 "Терористичний акт".

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