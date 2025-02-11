Біля школи у Дніпрі пролунав вибух: деталі від поліції

У Дніпра поряд зі школою пролунав вибух. Затримано правопорушника, кий кинув страйкбольну гранату з балкона будинку.

Про це повідомила Поліція міста Дніпра.

Деталі вибуху у Дніпрі

Як зазначається, 11 лютого до поліції надійшла інформація про вибух на вулиці Софії Ковалевської в Індустріальному районі міста. Попередньо встановлено, що з балкона однієї з квартир правопорушник кинув на землю страйкбольну гранату.

Багатоповерховий будинок знаходиться поряд з навчальним закладом. Дітей довелося евакуювати.

"Постраждалих серед перехожих та учнів не має", - констатували у поліції.

На місці працюють поліцейські та вибухотехніки.

Раніше у Сумах 13-річний хлопець потрапив до лікарні після того, як приніс додому знайдену на вулиці деталь, що вибухнула.

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