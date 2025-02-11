Біля школи у Дніпрі пролунав вибух: деталі від поліції

Обставини правопорушення з'ясовуються поліцейськими.
У Дніпра поряд зі школою пролунав вибух. Затримано правопорушника, кий кинув страйкбольну гранату з балкона будинку.
Про це повідомила Поліція міста Дніпра.
Деталі вибуху у Дніпрі
Як зазначається, 11 лютого до поліції надійшла інформація про вибух на вулиці Софії Ковалевської в Індустріальному районі міста. Попередньо встановлено, що з балкона однієї з квартир правопорушник кинув на землю страйкбольну гранату.
Багатоповерховий будинок знаходиться поряд з навчальним закладом. Дітей довелося евакуювати.
"Постраждалих серед перехожих та учнів не має", - констатували у поліції.
На місці працюють поліцейські та вибухотехніки.
Раніше у Сумах 13-річний хлопець потрапив до лікарні після того, як приніс додому знайдену на вулиці деталь, що вибухнула.
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