В МЗС Росії підтвердили візит пані посла США Лінн Трейсі

Трейсі та Рябков обговорювали діяльність закордонних установ, як заявили у відомстві РФ.

Пані посол США в Москві Лінн Трейсі несподівано прибула до Міністерства закордонних справ Росії і зустрілася із заступником очільника Сергієм Рябковим.

Про це пише "РИА Новости" із посиланням на заяву російського МЗС.

В МЗС РФ повідомили, що Трейсі та Рябков обговорювали діяльність закордонних установ.

Деталі візиту поки не розголошують.

Він відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно повномасштабної війни РФ в Україні.війни.

Нагадаємо, 11 лютого до Москви прибув літак Gulfstream G650ER із Вашингтона, на борту якого, як говорили у Telegram-каналах, міг перебувати радник президента США Трампа із Близького Сходу Стів Уіткофф.