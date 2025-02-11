В МИД России подтвердили визит посла США Линн Трейси

Трейси и Рябков обсуждали деятельность загранучреждений, как заявили в ведомстве РФ.

Посол США в Москве Линн Трейси неожиданно прибыла в Министерство иностранных дел России и встретилась с замглавы Сергеем Рябковым.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление российского МИД.

В МИД РФ сообщили, что Трейси и Рябков обсуждали деятельность загранучреждений.

Детали визита пока не разглашают.

Он состоялся на фоне сообщений о том, что администрация президента США и РФ начала взаимодействие относительно полномасштабной войны РФ в Украине.

Напомним, 11 февраля в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона, на борту которого, как говорили в Telegram-каналах, мог находиться советник президента США Трампа с Ближнего Востока Стив Уиткофф.