"Миллион за контракт": командир "Айдара" объяснил, для чего это нужно

По его мнению, выплата миллиона направлена именно на привлечение кадров в новые специализированные подразделения.

На фоне создания новых подразделений, таких как "Линия дронов", ССС и расширение количества БУБпАК в бригадах, армии нужны молодые, мотивированные бойцы.

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов считает, что инициатива с выплатой 1 миллиона гривен за контракт может стать ключевым фактором в привлечении таких людей.

"Молодежь быстро учится, поддается дисциплине, поглощает идеологию подразделения и находит мотивацию там, где видит результат собратьев", – отметил Бунятов.

По его мнению, выплата миллиона направлена именно на привлечение кадров в новые специализированные подразделения.

"99% этой молодежи захочет служить в более безопасных местах, и это логично. Критики здесь не будет, инициатива нравится, надеюсь, она даст свой результат", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что контрактникам в возрасте 18-24 лет будут предлагать 1 миллион гривен, бесплатное обучение в вузах и ипотеку на льготных условиях.