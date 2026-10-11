Как отец троих детей от разных браков может выехать за границу: адвокат объяснила

Выезд за границу

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В Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу, однако закон предусматривает ряд исключений. В частности, пересечь государственную границу могут военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации, лица с инвалидностью, отдельные категории родителей и люди, сопровождающие лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе.

Одним из оснований для выезда является содержание мужчиной трех и более детей младше 18 лет. В то же время, самого факта отцовства недостаточно — необходимо подтвердить содержание детей соответствующими документами.

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Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua объяснила, как отец троих детей от разных браков может уехать за границу.

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Может ли отец троих детей выехать за границу

Отец трех и более детей младше 18 лет может иметь основание для пересечения государственной границы. При этом дети могут быть рождены в разных браках.

Однако наличие троих детей или статус отца многодетной семьи сами по себе не гарантируют выезда. Мужчина должен документально подтвердить, что содержит детей.

Также важно, чтобы соответствующее основание было отражено в военно-учетных данных и была надлежащим образом оформлена отсрочка от мобилизации.

Как выехать за границу отцу троих детей от разных браков

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua пояснила, что отец трех или более детей, в том числе родившихся от разных браков, должен иметь актуальный военно-учетный документ из «Резерв+», в котором указаны актуальные учетные данные и оформлена отсрочка от мобилизации.

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При этом мужчина может пересекать границу самостоятельно — присутствие детей в пункте пропуска не обязательно.

«На границе необходимо предоставить загранпаспорт, актуальный ВОД с данными об отсрочке, свидетельства о рождении всех детей в оригиналах или нотариально заверенных копиях, а также при наличии удостоверения отца многодетной семьи», — отметила ТСН Марина Бекало.

Отдельно следует подтвердить факт содержания детей. Если родители официально замужем и проживают вместе, для этого дополнительно нужно предоставить свидетельство о регистрации брака.

Если же родители разведены или дети рождены от разных браков, необходимы документы, подтверждающие содержание детей.

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«Это может быть решение суда о взыскании алиментов или нотариально заверенный договор об удержании детей, справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов (задолженность не должна превышать сумму платежей за три месяца), при наличии решения суда об определении места жительства детей с отцом», — рассказала ТСН.ua адвокат.

Какие документы нужны многодетному отцу для выезда

Для подтверждения права на пересечение границы могут потребоваться:

свидетельства о рождении всех детей

удостоверение многодетного отца

решение суда о назначении алиментов

справка из исполнительной службы о размере регулярных выплат и отсутствии задолженности

нотариально заверенный договор о содержании детей

при наличии — решение суда об определении места жительства детей с отцом.

Документы можно предъявлять в подлинниках или в виде нотариально заверенных копий.

Если дети не проживают с отцом, пограничники будут проверять его участие в их финансовом содержании. В таком случае мужчине нужно предоставить решение суда о назначении алиментов и справку из исполнительной службы, где указан размер регулярных выплат и отсутствие задолженности.

Какие документы подтверждают отсутствие матери детей

Для подтверждения соответствующего основания могут использоваться документы, свидетельствующие об отсутствии матери.

В частности, это может быть:

свидетельство о смерти матери

решение суда о признании ее умершей

решение суда о признании ее без вести отсутствует

решение суда о лишении женщины родительских прав

решение суда о принудительном отнятии ребенка без лишения родительских прав.

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