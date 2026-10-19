Ночная атака РФ изменила движение транспорта в Киеве

Метро / © Associated Press

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Из-за российской ракетной атаки на Киев 19 октября 2026 года изменено движение поездов метрополитена, а вместо закрытых станций запущен дополнительный наземный транспорт (автобусы).

Об этом сообщили в КГГА.

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В частности, из-за повреждений инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118.

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На временный маршрут №1-М добавят:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. «Лесная» и ст. м. «Дарница»

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. «Лесная» к ст. м. «Дворец спорта»

Также на маршрут № 118 добавят 2 автобуса

«Такое распределение автобусов позволит обеспечить сообщение с центральной частью города, в частности, в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. „Дарница“, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Киеве в результате массированной российской атаки повреждена наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Поэтому утром 19 октября поезда красной линии будут курсировать по измененному маршруту. В результате атаки погибла 21-летняя девушка, еще три человека пострадали. Двое из них находятся в стационарах городских больниц.

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