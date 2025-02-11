Ким ответил, будет ли участвовать в предстоящих выборах

Выборы во время войны выгодны для России. Поскольку избирательный процесс влечет за собой раздор и отвлекает страну от основных вызовов войны.

Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Укринформу".

"Понимаю, что юридически их нужно провести, но вместе с тем во время войны должна быть сильная властная вертикаль, чтобы плохие люди не расшатывали эту ситуацию", — отметил Ким.

Относительно возможного баллотирования в Верховную Раду или на должность мэра Николаева, Ким сказал: "50 на 50 или буду, или нет".

Также начальник ОВА поделился своей болью из-за отношения отдельных граждан к текущей ситуации:

"Нас сейчас расшатывают, пытаются дестабилизировать. Хочу попросить соотечественников, чтобы критически мыслили, думали заранее, а не только пользовались моментом. Решения не должны приниматься на эмоциях, они должны быть взвешенными. У нас часто хайпируют, подхватывают какую-то измену. Это эмоции из-за усталости", — подытожил.

Напомним, Ким отметил, что проблемы с мобилизацией – это вопрос усталости. Сегодня этот процесс не такой, каким был в 2022 году.

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