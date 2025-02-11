Украина массированно бьет по России: эксперт назвал важную цель

Такие действия Украины направлены на снижение производственных возможностей России и усложнение ее военных операций в будущем.

Силы обороны Украины продолжают атаковать военные объекты РФ, чтобы ослабить военный потенциал страны-агрессора.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

В частности, его попросили прокомментировать недавние взрывы на объектах газо- и нефтепереработки, а также информацию о повреждении административного здания завода по холдингу "Вертолеты России".

"Во-первых, нужно сказать, что реальных последствий от этих налетов мы не знаем. Россияне пока показывают то, что хотят показать, или есть случайные свидетели, которые снимают какое-то видео, или они пишут о незначительных прилетах. Вот это административное здание...", — отметил эксперт.

По его мнению, вероятно, на предприятии было уничтожено или повреждено что-то значительно важнее административного здания.

Эксперт подчеркнул, что точечные поражения направлены на уничтожение критического западного оборудования, которое невозможно быстро восстановить.

"Я так понимаю, что наши военные пытаются уничтожить, прежде всего, западное оборудование, которое невозможно в очень короткое время восстановить. И россияне нуждаются в каких-то усилиях для того, чтобы купить какое-то импортное замещение. Имею в виду иранские или китайские станки, или какое-то оборудование, которое критически необходимо для производства военной техники. сейчас. Но, опять-таки, это игра – в долгую", – подытожил Жирохов.

Напомним, силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти.

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