Оборона севернее Харькова: в ВСУ оценили опасность для города

В Харьковской области украинские Вооруженные силы отодвигают российскую оккупационную армию к границе. Впрочем, это медленный процесс, ведь враг имеет преимущество в артиллерии.

Об этом сообщил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Держим фронт к северу от Харькова — между поселком Липцы и границей. На этом участке инициатива на нашей стороне. Это очень важно, потому что когда оккупанты пытались прорваться в прошлом году на Харьковщину, Липцы были их главной мишенью, ведь из Липцев, с господствующих высот, открывается возможность поражать Харьков".

Силам обороны удается понемногу отодвигать врага от Липцев в сторону границы. Впрочем, отмечает военный, "это очень медленное продвижение, речь идет о метрах".

"Если посмотреть карту DeepState за последние несколько месяцев, то можно увидеть, что на ней есть определенные изменения. Это очень медленный процесс. Ведь враг имеет преимущество в артиллерии, которую нам приходится компенсировать точностью и обученностью наших пилотов", — подчеркнул Дегтярев.

По его словам, к северу от Харькова тактическая инициатива находится на стороне ВСУ. Украинские защитники уничтожают блиндажи, пути подхода и логистические маршруты оккупантов.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил о ситуации на белорусской границе. По его словам, пока пограничники не фиксируют перемещение личного состава армии РБ.

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