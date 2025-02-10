Ситуация на белорусской границе: Демченко сообщил, есть ли угроза

На украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют каких-то нестандартных ситуаций. Впрочем, идет проверка боеготовности войск соседней республики.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Госпогранслужба не фиксирует перемещение техники или личного состава из подразделений армии Беларуси.

Демченко подчеркнул, что Минск может пытаться перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, и постоянно будет проводить разного рода обучение недалеко от границы.

"Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций", — заявил представитель ГНСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин втянет Белоруссию в войну . Более того, хозяин Кремля не ограничится лишь запугиванием Польши и стран Балтии.

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