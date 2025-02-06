Путин втянет Беларусь в войну: Зеленский предупредил о новом плане агрессора

Лукашенко не сможет противостоять Путину и будет вынужден выбирать между тюрьмой на Западе и смертью от "длинных рук" Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин втянет Беларусь в войну и рассказал, как и когда это произойдет. Более того, хозяин Кремля не ограничится лишь запугиванием Польши и стран Балтии. Какие сценарии может разыграть Путин и когда кровавый диктатор может встретиться с Трампом – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Путин втянет Беларусь в войну

Российский президент Владимир Путин разместит войска в Беларуси, чтобы втянуть соседнюю страну в войну и угрожать странам НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в Киеве.

"Я предупреждаю об этом совершенно открыто, откровенно — я понимаю, что будет. Вы увидите — он будет провоцировать другие страны. Может быть Польша следующей или балтийские страны. И это не просто какая-то очередная риторика. Вы увидите весной, летом или осенью — он будет располагать силы на территории Беларуси", — заявил Зеленский.

По его словам, европейцы и американцы будут считать, что Путин таким образом запугивает страны НАТО, но на самом деле он будет делать все, чтобы вовлечь Беларусь в войну.

"Путин будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне, но их люди — нет, и их армия — нет. Пока что, но Путин этого очень хочет", – подчеркнул президент.

То есть, если РФ решит начать новый этап войны, она может использовать Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Европу, в частности, в Польшу и страны Балтии. Россия может вовлечь Беларусь в войну с НАТО, используя Лукашенко как ширму, а самопровозглашенный президент Беларуси не сможет этому противостоять. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов.

"Если какие-то переговоры с Украиной, какая-то "заморозка" будет – что дальше делать? И здесь Путин может пытаться осуществить такой запасной вариант: из Беларуси заходят, но не на Киев. А заходят из Беларуси на Польшу, на страны Балтии. Идут войска в Европу. А Путина там и нет. Это Лукашенко. Это независимая Белоруссия объявила войну или спровоцировала, как-то сделала. И война идет с Белоруссией, а Путин – он над этим. Как, помните, 2014 год: Крым, Донбасс – "это не мы, это местные"", – объяснил Сазонов.

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По его словам, Кремль может использовать такой сценарий, чтобы вынудить Запад договариваться с Путиным, но не как с агрессором, а как с "миротворцем".

"Он скажет: "Придите ко мне, к Путину, назовите меня, не как меня называют украинцы, не крысой бункерной, назовите меня миротворцем и я вам помогу". И они придут, они напуганные к нему побегут", – считает политолог.

По мнению Сазонова, Лукашенко не сможет противостоять такому сценарию. Он будет вынужден выбирать между тюрьмой на Западе и смертью от "длинных рук" Кремля, и выбор здесь налицо.

Политолог подчеркнул, что Лукашенко не контролирует ситуацию, а Москва диктует ему условия.

"Лукашенко это не нужно. Но это ему и не было нужно. Лукашенко сейчас не спрашивают, Москва ставит его перед фактом", — резюмировал Сазонов.

Он также напомнил, что Беларусь уже вовлечена в войну против Украины, ведь с ее территории россияне совершали ракетные удары и запускали дроны-камикадзе.

"Именно с территории Беларуси по нам летели ракеты, по нам летели "Шахеды", нанося удары по территории независимой Украины. Является ли Беларусь в таком случае агрессором? Безусловно, да. Они могут говорить все, что угодно: что "это Россия, с нашей территории зашли войска, нам не сказали, с нашей территории запускают ракеты, нам не говорят". Но все это разговоры: с территории Беларуси агрессию уже совершали. То, что они не объявляли нам официальную войну, – так Россия тоже не объявляла. У них это "специальная военная операция". Поэтому Беларусь и сейчас воспринимается нами как агрессор", – пояснил политолог.

По мнению Сазонова, Лукашенко остается марионеткой Кремля, а Россия использует его для геополитических игр.

Два варианта Трампа

Недавно украинский журналист, публицист Виталий Портников высказал любопытное мнение по поводу переговоров Трампа с Путиным в интервью телеканалу "Прямой". Он отметил, что у президента США есть два варианта, как действовать в ситуации с выдвинутыми президентом РФ условиями долгосрочного мира в Украине. Путин дал понять Трампу, что долгосрочный мир возможен только на российских условиях. Эти условия предусматривают передачу Украины в безоговорочную сферу влияния России.

"Был фактически ультиматум Путина Трампу. Там было четкое объяснение, что никакой план Трампа, заключавшийся в прекращении огня между сторонами, в сохранении статус-кво на линии фронта, возможно, с введением определенного миротворческого контингента, не может произойти, что могут быть только условия долгосрочного мира на российских условиях. А этот долгосрочный мир предполагает простую вещь – передачу Украины и других бывших советских республик в безоговорочную сферу влияния Российской Федерации, что возможно с ликвидацией украинской государственности и установлением российской сферы влияния в Центральной Европе", – пояснил журналист.

Он отметил, что эти условия были выдвинуты Путиным еще в 2022 предыдущей администрации Белого дома. Портников убежден, что президент России "ни на шаг не отказался от этих условий". Так что в таком случае у Трампа есть два варианта действий.

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"У Трампа есть достаточно простой выбор – либо позорно капитулировать перед Путиным и согласиться с этими условиями, либо продолжать давление на Путина на протяжении всей своей каденции и сделать это давление смыслом своей каденции с точки зрения политики в Европе. Насколько Дональд Трамп готов к такому непростому выбору, насколько он понимает, что он пришел стать не президентом мира, а президентом серьезной войны – это огромный вопрос", – рассказал публицист.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если Россия не согласится на прекращение войны в Украине. Журналисты Politico пишут, что эти слова были восприняты как положительный сигнал европейскими союзниками и сторонниками Украины. Они увидели в этом признак, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих предстоящих переговорах с Владимиром Путиным.

Назначение и НАТО – основа для оптимизма

Оптимизм также вызывают некоторые кадровые назначения, сделанные Трампом. Его советником по национальной безопасности стал Майк Уолтц, а госсекретарем – Марк Рубио, которых считают жесткими противниками России.

Кроме того, Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО до 5% ВВП. Это свидетельствует о намерении усилить обороноспособность Североатлантического союза.

Опыт переговоров с Ким Чен Ином и Russiagate

Некоторые проукраинские республиканцы напоминают, что в 2019 году Трамп отказался заключать крупное ядерное соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ином, несмотря на все ожидания от исторического саммита. Они считают, что он может поступить так же во время переговоров с Путиным по Украине.

Еще одним преимуществом является то, что на этот раз Трамп лишен "багажа", связанного с обвинениями в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это дает ему больше свободы в формировании политики в отношении России.

Невозможность мирных соглашений

В то же время издание The Times пишет со ссылкой на российского политолога Татьяну Станову, которая специализируется на анализе окружения Путина, что у российского диктатора есть нереалистические требования по мирному соглашению. Эти требования невозможно выполнить даже с участием Дональда Трампа.

Несмотря на опасения по поводу Трампа, российские сторонники жесткой линии видят в возможных изменениях международного порядка новые возможности.

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"Даже в случае эскалации или конфликта между Путиным и Трампом мир меняется в направлении, которое открывает для России больше возможностей", — заявила Станова.

Некоторые российские чиновники и провоенные деятели также используют предыдущие инициативы Трампа — например попытку подавить "радикальную гендерную идеологию" или стремление изменить геополитическую карту мира — как оправдание агрессивной политики Кремля.

"У Трампа есть всего полгода"

В свою очередь Портников считает, что президенту США Дональду Трампу необходимо в течение максимум шести месяцев договориться с Путиным.

Портников подчеркнул, что в случае прекращения помощи от США Украина сможет воевать примерно шесть месяцев. Поэтому у Трампа нет другого выхода, чем успеть за полгода договориться с Путиным, или через 3-4 месяца предложить какие-то новые пакеты военной помощи.

Встреча Трампа и Путина

Примечательно, что встреча Трампа и Путина может пройти уже в феврале-марте. Глава комитета Госдумы по международным связям Леонид Слуцкий заявил, что подготовка встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом находится на "продвинутой стадии".

"На ней могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее. Когда она состоится – февраль или март", – сказал Слуцкий.

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