В Ровенской области авто ТЦК глушат связь РЭБом – нардеп

В Ровенском ТЦК пока не отреагировали на слова нардепа.
В Ровенской области автомобили ТЦК оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате глушится мобильная связь во время мобилизационных мероприятий.
Об этом заявил нардеп Сергей Евтушок в эфире " Утро.LIVE".
"В Ровенской области до сих пор работают автомобили ТЦК, которые оборудованы РЭБами, глушащими мобильную связь", — отметил Евтушок.
По словам нардепа, к нему обращался мужчина, которого доставили на ВВК именно на таком автомобиле.
"Этот процесс продолжается, к сожалению", – утверждает нардеп.
Напомним, о том, что в машинах ТЦК могут устанавливаться средства РЭБ, Сергей Евтушок сообщал еще в сентябре. Адвокат Марина Бекало прокомментировала, насколько это законно.
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