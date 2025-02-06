На Рівненщині авто ТЦК глушать звʼязок РЕБом – нардеп

У Рівненському ТЦК поки не відреагували на слова нардепа.

У Рівненській області автомобілі ТЦК обладнані засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внаслідок цього глушиться мобільний зв'язок під час мобілізаційних заходів.

Про це заявив нардеп Сергій Євтушок в ефірі "Ранок.LIVE".

"На Рівненщині досі працюють автомобілі ТЦК, які обладнані РЕБами, що глушать мобільний зв'язок", – зазначив Євтушок.

За словами нардепа, до нього звертався чоловік, якого доставили на ВЛК саме на такому автомобілі.

"Цей процес продовжується, на жаль", – стверджує нардеп.

Нагадаємо, про те, що в машинах ТЦК можуть встановлювати засоби РЕБ, Сергій Євтушок повідомляв ще у вересні. Адвокатка Марина Бекало прокоментувала, наскільки це законно.

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