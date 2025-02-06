На Рівненщині авто ТЦК глушать звʼязок РЕБом – нардеп

У Рівненському ТЦК поки не відреагували на слова нардепа.
У Рівненській області автомобілі ТЦК обладнані засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внаслідок цього глушиться мобільний зв'язок під час мобілізаційних заходів.
Про це заявив нардеп Сергій Євтушок в ефірі "Ранок.LIVE".
"На Рівненщині досі працюють автомобілі ТЦК, які обладнані РЕБами, що глушать мобільний зв'язок", – зазначив Євтушок.
За словами нардепа, до нього звертався чоловік, якого доставили на ВЛК саме на такому автомобілі.
"Цей процес продовжується, на жаль", – стверджує нардеп.
Нагадаємо, про те, що в машинах ТЦК можуть встановлювати засоби РЕБ, Сергій Євтушок повідомляв ще у вересні. Адвокатка Марина Бекало прокоментувала, наскільки це законно.
Читайте також:
- ТЦК та ВЛК хочуть карати за порушення прав людини – нардеп розповів деталі
- Для військовослужбовців ТЦК впровадять нові правила: що відомо
- Цього року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію