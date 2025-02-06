Новий очільник Пентагону прибуде на "Рамштайн" до Брюсселя — Politico

Адміністрація Трампа досі не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України.

На зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбудеться 12 лютого у Брюсселі, буде присутнім новий очільник Пентагону Піт Гегсет.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чиновника міністерства оборони США та чотирьох осіб, ознайомлених з планом.

Джерела видання зазначили, що новий міністр оборони США наступного тижня їде до Європи, де планує відвідати зокрема українську зустріч у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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На цьому засіданні головуватиме Британія і невідомо, чи будуть США у майбутньому очолювати зустрічі у форматі "Рамштайн".

Адміністрація президента Дональда Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України. Наступного тижня від США не очікується жодних подальших обіцянок.

У виданні зазначили, що вже є ознаки нової ери в політиці США щодо України. Минулого тижня американське постачання техніки з Польщі до України призупинили на добу, повідомляє співрозмовник Politico.

Нагадаємо, наступного тижня Кіт Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, але мирний план США щодо України на цій зустрічі представлено не буде.

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