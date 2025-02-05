Спецпредставник президента США Келлог приїде до України: ЗМІ назвали дату візиту

У команди Зеленського заплановані зустрічі і комунікація з командою Дональда Трампа на найближчий час.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє телеканал "Рада" з посиланням на власні джерела.

При цьому, за інформацією джерел, зустрічі і комунікація з командою Дональда Трампа у команди президента Зеленського заплановані і на раніший час.

Стала відома дата приїзду спецпредставника Трампа до України

Раніше повідомлялося, що Кіт Келлог може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після 11 лютого.

Повідомлялося, що Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14 - 16 лютого та під час якої представлять стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

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