Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну у середині лютого – ЗМІ

Очікується, що під час візиту Келлог зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має прибути до Києва після 11 лютого.

Про це повідомляють Radio NV із посиланням на джерела в українських та американських політичних колах.

Очікується, що під час візиту Келлог зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього він вирушить до Європи на переговори, а потім візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. За інформацією джерел, на конференції також можуть бути присутні президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Спочатку Келлог планував відвідати Україну ще на початку січня, але поїздку відклали, щоб узгодити деталі пропозицій, які наразі готує команда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.