Трамп знову дорікнув Україні через війну: що заявив (оновлено)

Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна має прагнути якнайшвидше укласти угоду та припинити війну, оскільки США та Європа виділили на підтримку значні фінансові ресурси.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

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Трамп про війну в Україні — що заявив

Дональд Трамп заявив, що Росія є «великою державою», а Україна — ні. За його словами, українське керівництво повинно вжити заходів для закінчення конфлікту.

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«Україна повинна прагнути завершити цю війну. Володимир Зеленський також повинен прагнути завершити цю війну, і якщо він цього не робитиме, я думаю, це буде дуже погано», — сказав американський лідер.

Він зазначив, що США виділили Україні величезні суми, а натомість отримали лише високі ціни на дизельне пальне.

Трамп також зробив цинічну заяву про обстріл Росією мирних українських міст.

«Здебільшого гинуть солдати, здебільшого молоді солдати. Ще деякі люди з міста, яке потрапило під удар, або щось таке, але в основному — молоді солдати», — сказав він.

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Крім того, Трамп знову нагадав, що Україна має прагнути угоди, адже США та Європа витратили величезні кошти. Також він заявив, що Європа нібито від цього вже втомилася.

«Якщо вони не укладуть угоду, то, на мою думку, ситуація лише погіршиться», — заявив Дональд Трамп.

Згодом він знову дорікнув за допомогу Україні з боку США.

«Ми надали Україні багато допомоги. Натомість ми не отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — підсумував президент США.

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Трамп заявив, що Зеленський міг укласти набагато вигіднішу угоду ще в березні 2025 року, ніж зараз. На його думку, сторони можуть знайти інший шлях, адже їм важко перебувати в одній кімнаті. Водночас він додав, що йому байдуже, як саме це зроблять.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Норвегії Володимир Зеленський провів переговори з представниками США щодо закінчення війни. Сторони обговорили гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мають передати Росії.

Також український президент розповів про переговори зі США в Осло щодо «полегшеного» аналога 5 статті НАТО. За його словами, американська сторона запевнила, що гарантії безпеки для України «мають бути сильними». Він зізнався, що наразі є різні пропозиції про ці гарантії.

Своєю чергою в РФ заявили, що розглядатимуть пропозиції представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не збираються йти на політичні поступки.

Також Росія продовжує атакувати енергетику України. В частині областей 21 жовтня вимушено запровадять графіки відключення світла як для побутових споживачів, так і для промисловості.

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