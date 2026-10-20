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Трамп виставив Україні рахунок за допомогу: що хоче отримати
Трамп ще не допоміг закінчити війну в Україні, а вже виставив «прайс за послуги» США.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, щоб Україна розплатилася з ним своїми землями, рідкісноземельними металами та іншими ресурсами.
Про це він заявив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.
Трамп вкотре повторив, що США нібито надали Києву 350 млрд дол., хоча в Україні цю цифру заперечували.
«І я наполягав на тому, щоб отримати щось за ці гроші, і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали тощо. Подивимося, у що це виллється. Але Україна має хотіти врегулювати цю війну. Зеленський має хотіти врегулювати цю війну. І якщо він цього не хоче, я думаю, це буде дуже погано», — заявив президент США.
Трамп додав, що Україна повинна прагнути укладення угоди, тому що Сполучені Штати «витратили величезні кошти, і Європа також витратила величезні кошти».
«Ми надали Україні багато допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — поскаржився він.
Зауважимо, що в серпні Трамп уже заявляв, що США можуть отримати майже всі рідкісноземельні ресурси України.
Нагадаємо, 2025 року Україна та США уклали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ часто називають угодою про рідкісноземельні метали.