ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2063
Час на прочитання
1 хв

Трамп виставив Україні рахунок за допомогу: що хоче отримати

Трамп ще не допоміг закінчити війну в Україні, а вже виставив «прайс за послуги» США.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рахунок за підтримку: Трамп розповів, що хоче забрати в України — від земель до рідкісноземельних металів

Рахунок за підтримку: Трамп розповів, що хоче забрати в України — від земель до рідкісноземельних металів / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, щоб Україна розплатилася з ним своїми землями, рідкісноземельними металами та іншими ресурсами.

Про це він заявив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп вкотре повторив, що США нібито надали Києву 350 млрд дол., хоча в Україні цю цифру заперечували.

«І я наполягав на тому, щоб отримати щось за ці гроші, і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали тощо. Подивимося, у що це виллється. Але Україна має хотіти врегулювати цю війну. Зеленський має хотіти врегулювати цю війну. І якщо він цього не хоче, я думаю, це буде дуже погано», — заявив президент США.

Трамп додав, що Україна повинна прагнути укладення угоди, тому що Сполучені Штати «витратили величезні кошти, і Європа також витратила величезні кошти».

«Ми надали Україні багато допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — поскаржився він.

Зауважимо, що в серпні Трамп уже заявляв, що США можуть отримати майже всі рідкісноземельні ресурси України.

Нагадаємо, 2025 року Україна та США уклали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ часто називають угодою про рідкісноземельні метали.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie