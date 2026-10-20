Трамп виставив Україні рахунок за допомогу: що хоче отримати

Рахунок за підтримку: Трамп розповів, що хоче забрати в України — від земель до рідкісноземельних металів / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, щоб Україна розплатилася з ним своїми землями, рідкісноземельними металами та іншими ресурсами.

Про це він заявив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

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Трамп вкотре повторив, що США нібито надали Києву 350 млрд дол., хоча в Україні цю цифру заперечували.

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«І я наполягав на тому, щоб отримати щось за ці гроші, і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали тощо. Подивимося, у що це виллється. Але Україна має хотіти врегулювати цю війну. Зеленський має хотіти врегулювати цю війну. І якщо він цього не хоче, я думаю, це буде дуже погано», — заявив президент США.

Трамп додав, що Україна повинна прагнути укладення угоди, тому що Сполучені Штати «витратили величезні кошти, і Європа також витратила величезні кошти».

«Ми надали Україні багато допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — поскаржився він.

Зауважимо, що в серпні Трамп уже заявляв, що США можуть отримати майже всі рідкісноземельні ресурси України.

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Нагадаємо, 2025 року Україна та США уклали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ часто називають угодою про рідкісноземельні метали.

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