Лавров / © Associated Press

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В Росії готові розглядати пропозиції представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не збирається йти на політичні поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

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За словами Лаврова, Москва готова відновлювати відносини із західними країнами, проте повернення до формату співпраці, який існував до 2022 року, більше не буде.

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Він також заявив, що Росія відкрита до економічних домовленостей, але не ціною політичних поступок.

Чого Росія очікує від адміністрації Трампа

Лавров заявив, що російська влада не розраховує на диво від адміністрації Дональда Трампа у питанні санкцій.

Він також закликав не переоцінювати рішення американського президента не застосовувати закон про санкції проти Росії. За словами глави російського МЗС, політика США може змінитися після приходу до влади іншого президента, тому нинішні рішення Вашингтона не гарантують незмінності курсу в майбутньому.

«Прийде інший президент — хто знає, як він поводитиметься», — заявив Лавров.

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Москва декларує готовність обговорювати економічну співпрацю із Заходом і розглядати пропозиції американських представників, водночас відкидаючи можливість політичних поступок.

Нагадаємо, під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливо невдовзі запрацює супутникова система Starlink на повній швидкості.

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