Росія готова до наступного масованого удару: Жданов попередив і назвав дату

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 19 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Рівненська та Львівська області. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, коли російська армія може повторити атаку та чого очікувати від наступних обстрілів.

За словами експерта у коментарі ТСН.ua, Росія може повторювати комбіновані атаки по Україні з інтервалом у три-чотири доби. Водночас більш звичним для російської армії темпом може бути один такий удар на тиждень.

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«Я думаю, що такі удари вони можуть завдавати десь з інтервалом три-чотири доби. Це найменший. А так, загалом, десь раз на тиждень. Для них це буде такий підйомний темп для того, щоб нас обстрілювати», — пояснив він.

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За словами Жданова, такий прогноз ґрунтується на спостереженнях за російськими атаками протягом останніх декількох тижнів. За цей час між комбінованими ударами РФ проходило приблизно від чотирьох до семи діб.

Експерт наголосив, що йдеться саме про комбіновані атаки, під час яких російська армія одночасно застосовує ударні безпілотники та ракети.

«До речі, це ж навіть не масовані удари, це комбіновані удари, коли суміщаються „Шахеди“ і ракети», — зазначив Жданов.

Отже, наступна комбінована атака може відбутися вже за декілька днів. Однак конкретну дату обстрілу спрогнозувати складно, оскільки вона залежить від готовності російських військ, наявності озброєння та можливості організувати черговий удар.

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Чому Росія продовжує бити по енергетиці

Основною метою російських обстрілів залишається українська енергетична інфраструктура. Жданов пояснив, що російське керівництво прагне завдати їй якомога більшої шкоди, щоб вплинути на життя цивільного населення та змусити Україну погодитися на припинення вогню на умовах Москви.

За словами експерта, Кремль не обов’язково прив’язує атаки до конкретних дат. Російські військові передусім оцінюють власні можливості та визначають, коли зможуть завдати чергового удару.

«Вони не розраховують зараз дати. Вони розраховують зараз свої можливості, коли і який удар вони можуть завдати. Наскільки відомо — є витоки інформації з Кремля — то Путін вимагає від Генштабу якомога скоріше завдати максимального ураження нашій енергетиці. Ось на сьогодні про що говорять у Кремлі», — розповів Жданов.

Водночас, за його словами, інформація розвідки свідчить про те, що можливості російської армії вже не дозволяють їй завдати ударів, які б охопили всю Україну.

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«Але з інформації розвідки ми знаємо, що таких можливостей особливо у російських військ вже немає. Як за пусковими установками, так і за ракетами для того, щоб накрити всю Україну», — зазначив військовий експерт.

Попри це, Росія продовжуватиме намагатися вражати енергетичні об’єкти. Жданов пояснив, що в Кремлі розглядають енергетику як основу життєдіяльності населення, тому удари по ній мають не лише військову, а й психологічну мету.

«Вони зрозуміли, що це основа основ життєдіяльності населення. І Путін хоче зламати суспільну думку. Треба бути готовим. Основна мета буде — порушення енергетики нашої, знищення російськими військами», — наголосив він.

Водночас експерт зазначив, що можливості Росії не безмежні, а кількість майбутніх ударів залежатиме від запасів ракет та спроможності військових організовувати нові атаки.

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