Рубіо прокоментував обмеження Starlink для України / © Associated Press

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що без підтримки Штатів України не існувало б. Про це він заявив журналістам під час візиту до Індії, відповідаючи на запитання щодо обмеження роботи Starlink для України.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

"Якби не допомога США, зокрема за часів адміністрації Трампа, України зараз не було б. України як суверенної держави не існувало б", - наголосив Рубіо.

Реклама

У такий спосіб політик відповів на запитання щодо публікації видання The Wall Street Journal, де мовилося про те, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України. Це рішення порушило роботу частини українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, які використовують для захисту від російських атак. За даними журналістів, перед запровадженням обмежень Маск обговорював це із кількома високопосадовцями американської адміністрації, зокрема, з Дональдом Трампом.

Водночас Рубіо зауважив, йому нічого не відомо про те, що Трамп знав про це заздалегідь. Він додав, що США не можуть контролювати, що приватна компанія робить зі своїм продуктом.

"Неправда, що ми якось знали про це заздалегідь або у будь-який спосіб керували цим процесом", - сказав держсекретар США.

За його словами, США "більше не будуть займати оборонну позицію щодо цієї теми", додавши, що українські бійці "дуже мужньо" протистояли Росії.

Реклама

Крім того, Рубіо прокоментував візит спеціального посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга на тлі переговорів про закінчення війни. За його словами, станом на зараз перемовини зосереджені на долі сходу України, зокрема, Донбасу, зазначивши, що для подолання розбіжностей було запропоновано кілька "креативних ідей".

"Обом сторонам доведеться погодитися на певні поступки". Ці переговори є складними. Думаю, для України головним прагненням є забезпечення довгострокової безпеки та захищеності, щоб у майбутньому вона ніколи більше не зазнала вторгнення чи нападу", - сказав Рубіо.

Що відомо про обмеження Starlink

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов зауважив, що Україна не може збивати реактивні "Шахеди" через обмеження Starlink. Він наголосив, що супутниковий зв'язок широко застосовується українськими військовими не лише для ударів по російських об'єктах, а й для захисту українських міст.

Станом на зараз Україна намагається пояснити США, наскільки важливою є стабільна робота супутникового зв'язку для оборони держави. Київ закликає партнерів скасувати обмеження.

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про відключення супутникового зв’язку Starlink в Україні, але хотів би з’ясувати це.

Глава Пентагону Піт Гегсет прокоментував обмеження Starlink в Україні. Він запевнив, що Штати не ухвалювали рішень про скасування чи зменшення обсягів послуг.

Новини партнерів

Новини партнерів