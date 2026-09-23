Путін використовує Трампа, щоб виграти час у війні: заява очільника МЗС Естонії

Російський диктатор Владімір Путін та президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Росії Володимир Путін використовує започаткований за участю США переговорний процес лише для того, щоб виграти час на полі бою.

Про це заявив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю USA TODAY 22 вересня в Нью-Йорку, де він бере участь у заходах Генеральної асамблеї ООН.

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Цахкна заявив, що не бачить готовності російського президента переходити до реального наступного етапу мирного процесу. Водночас він визнав, що всі зацікавлені у завершенні війни.

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«Путін просто використав Трампа, щоб виграти більше часу та чинити більший тиск на Україну», — сказав міністр закордонних справ Естонії.

За його словами, зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни є добросовісними, однак зараз необхідно посилювати тиск саме на Москву та підтримувати Україну.

Переговори тривають, але Росія не припиняє війну

Мирний процес за участю США останніми місяцями залишається одним із головних дипломатичних напрямків. Водночас Кремль заявляє про готовність повернутися до тристороннього формату, але конкретних домовленостей про припинення бойових дій досі немає.

На початку вересня до Москви приїжджали перемовники Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а наступного дня вони вирушили до Києва на переговори з Володимиром Зеленським. Після цих зустрічей у Вашингтоні говорили про можливість нового раунду переговорів за участю України, Росії та США.

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Водночас одним із ключових питань переговорів залишається можливе енергетичне перемир’я. Україна заявила про готовність до відповідних кроків, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту.

На тлі цього Дональд Трамп планував обговорити з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Українська сторона також говорила про можливість домовленостей щодо морського перемир’я.

Переговори України, США та РФ — останні новини

Переговорний процес активізувався після візитів американських представників до Москви та Києва. Під час зустрічі у Києві Віткофф і Кушнер представили оновлені пропозиції щодо миру, однак прориву в переговорах не відбулося. Серед найскладніших питань залишилося територіальне, зокрема майбутнє окупованих територій Донбасу.

Після цього Вашингтон заявив про готовність продовжувати діалог і розглядати Генеральну асамблею ООН як майданчик для подальших контактів. Україна зі свого боку повідомила про роботу над безпековими домовленостями, посиленням ППО та можливими кроками для деескалації.

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Безпосередньо перед зустріччю із Трампом Зеленський наголосив, що Україна готова до відповідних кроків для деескалації, якщо російські удари по енергетиці та критичній інфраструктурі припиняться. Йдеться також про захист українського продовольчого експорту.

Водночас Росія не демонструє готовності припинити бойові дії на цей період. Саме на цьому тлі слова Цахкни про те, що Кремль може використовувати переговори для отримання часу, прозвучали напередодні нових дипломатичних контактів у Нью-Йорку.

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