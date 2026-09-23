ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 вересня: кого та як вітати з іменинами

30 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 30 вересня

Який день ангела 30 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 30 вересня

30 вересня 2026 року привітайте з іменинами В’ячеслава, Василя, Григорія, Леоніда, Матвія, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Семена, Олександру.

В’ячеслав — старослов’янське походження, означає «велика слава». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає безкомпромісним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «бадьорий». В дитинстві наївний. В дорослому віці стає відкритим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «подібний до лева». В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає лідером.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як «дарунок від Бога». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає відповідальним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає енергійним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає товариським.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає щирим.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає самостійною.

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усього недоброго та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щастя, любові та світлих моментів!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від негараздів, дарує сили долати труднощі та веде назустріч мріям. Бажаю здоров’я, миру, добра і душевного тепла!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив приємні новини, радісні зустрічі та нові приводи для усмішки. Нехай поруч завжди будуть щирі люди, а в серці живуть любов і гармонія.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить усі біди та допомагає у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя та здійснення найзаповітніших бажань!

***

У День ангела бажаю тобі світла в душі, спокою в серці та щастя в кожному дні. Нехай доля дарує багато добрих подій, а ангел-охоронець ніколи не залишає без своєї підтримки.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie