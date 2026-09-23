День ангела 30 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 30 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 30 вересня

30 вересня 2026 року привітайте з іменинами В’ячеслава, Василя, Григорія, Леоніда, Матвія, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Семена, Олександру.

В’ячеслав — старослов’янське походження, означає «велика слава». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає безкомпромісним.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

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Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «бадьорий». В дитинстві наївний. В дорослому віці стає відкритим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «подібний до лева». В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає лідером.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як «дарунок від Бога». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає відповідальним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

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Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає енергійним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає товариським.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає щирим.

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Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає самостійною.

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усього недоброго та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щастя, любові та світлих моментів!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від негараздів, дарує сили долати труднощі та веде назустріч мріям. Бажаю здоров’я, миру, добра і душевного тепла!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив приємні новини, радісні зустрічі та нові приводи для усмішки. Нехай поруч завжди будуть щирі люди, а в серці живуть любов і гармонія.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить усі біди та допомагає у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя та здійснення найзаповітніших бажань!

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У День ангела бажаю тобі світла в душі, спокою в серці та щастя в кожному дні. Нехай доля дарує багато добрих подій, а ангел-охоронець ніколи не залишає без своєї підтримки.

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