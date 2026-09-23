Яке свято 30 вересня 2026 року / © ТСН

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30 вересня 2026 року — середа. 1679-й день війни в Україні.

Яке свято 30 вересня

30 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії / © pexels.com

30 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії. Він жив приблизно у III–IV століттях і вважається апостолом та просвітителем Вірменії. За церковним переданням, за проповідь християнства цар Тиридат III наказав ув’язнити Григорія. Він провів багато років у глибокій темниці, зазнаючи тяжких страждань, але не зрікся віри. Згодом Григорія звільнили, і він навернув царя та багатьох вірмен до християнства. На початку IV століття Вірменія стала першою державою, яка традиційно вважається такою, що офіційно прийняла християнство. Григорій став першим предстоятелем Вірменської Церкви, проповідував, будував храми та утверджував християнську віру. Саме тому його назвали Просвітителем Вірменії.

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30 вересня в Україні і світі святкують Всеукраїнський день бібліотек / © pexels.com

30 вересня в Україні і світі святкують Всеукраїнський день бібліотек. Свято було встановлене 1998 року указом Президента України. Його мета — підкреслити важливу роль бібліотек у розвитку освіти, науки й культури, збереженні історичної пам’яті та забезпеченні доступу людей до знань. Сьогодні українські бібліотеки — це вже не лише місця, де можна взяти книгу. Вони проводять зустрічі з письменниками, виставки, лекції, майстер-класи, заняття для дітей, створюють електронні фонди та культурні й освітні простори.

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30 вересня Всесвітній день шкільного молока / © pexels.com

Також 30 вересня Всесвітній день шкільного молока. Його започаткувала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) 2000 року. День припадає на останню середу вересня, тому дата щороку змінюється. У цей день у різних країнах проводять тематичні уроки, конкурси, вікторини та розповідають дітям про збалансоване харчування, походження молочних продуктів і роботу фермерів.

30 вересня День жіночого здоров’я та фітнесу / © pexels.com

А ще 30 вересня День жіночого здоров’я та фітнесу. Головна мета дня — заохотити жінок приділяти більше уваги своєму здоров’ю: регулярно рухатися, обирати збалансоване харчування, достатньо відпочивати, піклуватися про емоційний стан і не забувати про профілактичні медичні огляди. До цієї нагоди часто організовують заняття з фітнесу, йоги, піші прогулянки, спортивні заходи та освітні зустрічі, присвячені жіночому здоров’ю.

30 вересня святкують Міжнародний день подкастів / © pexels.com

30 вересня святкують Міжнародний день подкастів. Він присвячений подкастингу — формату аудіо- та відеопрограм, які можна слухати або дивитися онлайн у зручний час. Історія цього дня почалася 2014 року у США. Спочатку його називали Національним днем подкастів, але вже наступного року ініціатива набула міжнародного характеру. Мета свята — популяризувати подкасти, підтримувати їхніх авторів і допомагати людям відкривати нові цікаві програми. До 30 вересня проводять онлайн-зустрічі, тематичні ефіри та дискусії, а слухачів заохочують ділитися улюбленими подкастами.

30 вересня Міжнародний день перекладача / © pexels.com

Також 30 вересня Міжнародний день перекладача. Це професійне свято усних і письмових перекладачів та інших фахівців, завдяки яким люди, що говорять різними мовами, можуть розуміти одне одного. Дата обрана невипадково: 30 вересня вшановують святого Єроніма, якого традиційно вважають покровителем перекладачів. Він відомий насамперед перекладом Біблії латинською мовою — Вульгатою.

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30 вересня День грязелікування / © pexels.com

А ще 30 вересня День грязелікування. Грязелікування, або пелоїдотерапія, має давню історію. Для процедур використовують природні грязі, багаті на мінеральні та органічні речовини. Їх застосовують у санаторно-курортному лікуванні у вигляді аплікацій, обгортань і ванн. Лікувальні грязі можуть використовувати як допоміжний метод при деяких захворюваннях суглобів та опорно-рухового апарату, а грязьові маски популярні в косметології для догляду за шкірою. Водночас лікувальне застосування має свої протипоказання, тому такі процедури бажано погоджувати з лікарем.

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