Який день 29 вересня 2026 року / © ТСН

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29 вересня 2026 року — вівторок. 1678-й день війни в Україні.

Який день 29 вересня

29 вересня віряни вшановують День пам’яті преподобного Киріяка, самітника / © pexels.com

29 вересня віряни вшановують День пам’яті преподобного Киріяка, самітника. Він жив у Палестині. Народився в Коринфі, але ще юнаком залишив рідний дім і вирушив до Єрусалима, прагнучи присвятити життя Богові. Більшу частину свого довгого життя Киріяк провів у монастирях і пустелі, у молитві, пості та усамітненні. За переказами, він дожив приблизно до 107 років. Особливо його шанували за смирення, духовну мудрість і суворе подвижницьке життя. Цікава деталь його житія: розповідається, що в пустелі поруч із Киріяком жив лев, який не завдавав йому шкоди й навіть охороняв місце, де перебував святий.

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29 вересня в Україні і світі День пам’яті трагедії Бабиного Яру / © pexels.com

29 вересня в Україні і світі День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Ця дата нагадує про один із найстрашніших злочинів нацистського режиму, скоєних на території України під час Другої світової війни. 29–30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр у Києві нацисти розстріляли 33 771 єврея — переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Масові вбивства там тривали й надалі. Жертвами Бабиного Яру стали також роми, радянські військовополонені, учасники українського націоналістичного підпілля, пацієнти психіатричної лікарні та інші переслідувані нацистами люди.

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29 вересня Всесвітній день серця / © pexels.com

Також 29 вересня Всесвітній день серця. Його започаткувала Всесвітня федерація серця, щоб привернути увагу до профілактики серцево-судинних захворювань і важливості турботи про здоров’я серця. Головна мета цього дня — нагадати, що ризик багатьох хвороб серця та судин можна зменшити завдяки фізичній активності, збалансованому харчуванню, відмові від куріння, контролю артеріального тиску, холестерину й рівня цукру в крові.

29 вересня День отоларинголога / © pexels.com

А ще 29 вересня День отоларинголога. Це професійне свято лікарів, які займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань вуха, горла та носа. Саме тому отоларинголога часто називають ЛОР-лікарем. До цих фахівців звертаються при отитах, гайморитах, ангінах, порушеннях слуху, проблемах із носовим диханням, захворюваннях голосових зв’язок та багатьох інших станах.

29 вересня Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи / © pexels.com

29 вересня Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН, щоб привернути увагу до величезної кількості їжі, яка втрачається або викидається у світі Продовольчі втрати виникають на етапах вирощування, зберігання, переробки й транспортування продуктів, а харчові відходи — переважно в магазинах, закладах харчування та домашніх господарствах.

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