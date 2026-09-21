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Таємна зустріч в аеропорту: Зеленський переговорив із главою ЦРУ — Reuters
Володимир Зеленський зустрівся з очільником ЦРУ Джоном Реткліффом в Ірландії, повідомляє Reuters.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ЦРУ США Джоном Реткліффом.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
За даними видання, зустріч відбулася в аеропорту Шеннон в Ірландії під час дозаправки їхніх літаків.
Обидва джерела, які попросили залишитися анонімними, відмовилися розкривати деталі своєї розмови.
Нагадаємо, 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.
На тлі цього візиту США нібито попросили Україну призупинити удари для безпеки Реткліффа.
Американський журналіст Майкл Вайс стверджував, що голова ЦРУ прилетів до Москви, щоб попередити РФ про неприпустимість російської ескалації проти Європи та НАТО.
Натомість Дональд Трамп спростував цю інформацію і запевнив, що зовсім не стурбований можливим нападом Росії на НАТО.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, навіщо директор ЦРУ літав до Москви.