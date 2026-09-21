«Буде гарний прогрес»: Венс зробив заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очікує «гарного прогресу» від майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

Про це Венс сказав, вирушаючи до Нью-Йорка, де проходитиме Генеральна Асамблея ООН. Саму домовленість Зеленського і Трампа про зустріч у Нью-Йорку раніше підтвердили обидві сторони.

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«Гадаю, він зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тож впевнений, буде досягнуто гарного прогресу», — заявив Венс.

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Водночас віцепрезидент США визнав, що завершення російсько-української війни залишається одним із найскладніших міжнародних питань.

«Цю справу важко вирішити, без сумнівів, та я радше працюю на президента, який енергійно намагався розв'язати проблему і продовжує над цим працювати. Чи вірю я, що це врешті вирішиться? Так. Це лише питання часу», — сказав він.

Коли мають зустрітися Зеленський і Трамп

Раніше стало відомо, що президенти України та США домовилися провести особисту зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

Переговори мають відбутися 22 вересня. Точний час зустрічі ще узгоджується, однак очікується, що вона пройде у другій половині дня або ввечері за київським часом.

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Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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