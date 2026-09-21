Зеленський і Трамп проведуть зустріч: у ЗМІ назвали дату

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп проведуть зустріч 22 вересня.

Про це повідомляє інформаційне агентство «РБК-Україна» з посиланням на власне поінформоване джерело.

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За даними співрозмовника видання, точний час початку переговорів наразі узгоджується, однак зустріч має відбутися у другій половині дня чи увечері за київським часом.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку, яка, за словами Зеленського, «може багато змінити».

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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