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Зеленський і Трамп проведуть зустріч: у ЗМІ назвали дату
Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Нью-Йорку.
Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп проведуть зустріч 22 вересня.
Про це повідомляє інформаційне агентство «РБК-Україна» з посиланням на власне поінформоване джерело.
За даними співрозмовника видання, точний час початку переговорів наразі узгоджується, однак зустріч має відбутися у другій половині дня чи увечері за київським часом.
Переговори України з США — останні новини
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку, яка, за словами Зеленського, «може багато змінити».
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.