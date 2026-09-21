Зранку чи ввечері?: лікар назвав найкращий час для сексу

Мелатонін проти тестостерону: чому експерти радять відмовитися від сексу пізно вночі / © Freepik

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Більшість пар обирають інтимну близькість пізно вночі, безпосередньо перед сном. Однак доктор Майкл Бройс, психолог, відомий як «лікар сну», попереджає, що це не найкращий час для статевого акту.

Про це пише Оnet.

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«Згідно з нашим дослідженням, більшість людей займаються сексом між 22:30 та 23:30», — зазначив Бройс. Проблема, однак, полягає в тому, що в цей час наші тіла не перебувають у оптимальному гормональному стані. Мелатонін, гормон сну, досягає тоді високого рівня, тоді як естроген, тестостерон і кортизол — ключові гормони для успішної інтимної близькості — перебувають на низькому рівні», — сказав спеціаліст.

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За словами Бройса, найкращий час для сексу — це ранній ранок. Саме тоді рівень гормонів, таких як тестостерон, естроген та кортизол, найвищий, що сприяє більшому задоволенню від інтимної близькості.

«Як ви думаєте, який вигляд має ваш гормональний профіль о 23:30? Він прямо протилежний: рівень мелатоніну високий, а інших гормонів низький», — пояснив психолог.

Бройс також зазначив природні сигнали організму, які можуть вказувати на те, що ранок — ідеальний час для інтимної близькості.

«Якщо ви займаєтесь сексом із чоловіком, з чим найчастіше прокидаються чоловіки? З ерекцією. Якщо це не природний знак, щоб скористатися ним, то я не знаю, що це таке», — пожартував він.

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Цікаво, що дослідження 2005 року серед студентів коледжів показало, що більшість обирає секс між 23:00 та 1:00. Цей вибір часто визначався роботою, домашніми обов’язками та доступністю партнера. Однак Бройс наголошує, що ранковий секс може сприяти більшій близькості та призвести до кращих емоційних результатів.

Хоча вечірній секс залишається найпопулярнішим, дослідження показують, що дві третини людей вважають моменти після сексу вирішальними для побудови стосунків. Близько 16% опитаних зізналися, що вирішили зайнятися сексом, тому що вони вже були разом у ліжку. Проте експерти, включаючи Бройса, радять подумати про зміну своїх звичок, щоб вони краще відповідали природним ритмам вашого тіла.

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