Ці пари знаків Зодіаку мають найсильнішу сексуальну хімію: кого буквально тягне одне до одного

Секс / © Freepik

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В астрології сексуальний потяг не визначають лише знаком Сонця.

Важливими вважають також положення Венери, Марса, Місяця та взаємодію планет у натальних картах двох людей.

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Проте навіть за сонячними знаками астрологи виділяють пари, між якими може швидко виникати сильна хімія.

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Овен і Скорпіон

Це одна з найінтенсивніших комбінацій.

Обидва знаки традиційно пов'язують із Марсом — планетою бажання, активності й сексуальної енергії.

Овен діє прямо.

Скорпіон любить глибину, напруження і психологічну близькість.

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Між ними може дуже швидко виникнути потяг.

Але ця сама енергія здатна перетворитися на боротьбу за контроль.

Тому у такій парі пристрасть часто межує з конфліктом.

Телець і Скорпіон

Телець і Скорпіон розташовані навпроти одне одного у зодіакальному колі.

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В астрології протилежні знаки нерідко сильно притягуються.

Телець цінує тілесність, дотики, комфорт і повільне зближення.

Скорпіону потрібні інтенсивність та емоційна глибина.

Разом це може створювати дуже сильну сексуальну сумісність.

Але обидва знаки можуть бути власницькими.

Якщо у стосунках з'являються ревнощі, напруження може зростати так само швидко, як і пристрасть.

Лев і Терези

У цієї пари сексуальна хімія часто починається ще до першого побачення.

Леву подобається увага.

Терези люблять флірт, красу і взаємну гру.

Обидва знаки цінують романтику і хочуть відчувати себе бажаними.

Лев приносить у стосунки вогонь.

Терези — легкість і мистецтво спокуси.

Це може бути союз, де сексуальний потяг підсилюється компліментами, красивими жестами та відчуттям особливої атмосфери.

Близнята і Стрілець

Для цієї пари важливі новизна і свобода.

Близнятам швидко стає нудно без інтелектуального контакту.

Стрільцю потрібне відчуття пригоди.

Тому сексуальне тяжіння між ними може починатися з жартів, довгих розмов, флірту або спонтанної подорожі.

Їм подобається експериментувати і не перетворювати близькість на рутину.

Слабке місце — нестабільність.

Якщо обом потрібна лише новизна, стосункам може бракувати глибини.

Рак і Риби

У Рака і Риб сексуальна сумісність може будуватися не на агресивній пристрасті, а на дуже сильному емоційному контакті.

Обидва належать до водної стихії.

Їм важливі довіра, ніжність і відчуття безпеки.

Для цієї пари інтимність часто починається задовго до фізичної близькості.

Погляд.

Дотик.

Розмова.

Відчуття, що інша людина розуміє без зайвих пояснень.

Саме тому їхній сексуальний зв'язок може бути дуже глибоким.

Козоріг і Телець

На перший погляд це не найочевидніша пристрасна пара.

Обидва земні знаки можуть здаватися надто практичними.

Але саме тілесність і стабільність роблять їхню сумісність сильною.

Телець любить задоволення, комфорт і дотики.

Козоріг часто відкривається повільніше, але якщо довіряє партнеру, може бути значно пристраснішим, ніж здається.

У цій парі потяг часто посилюється з часом.

Водолій і Близнята

Це союз, де сексуальна хімія дуже залежить від мозку.

Обом знакам потрібна цікавість.

Нові ідеї.

Незвичайні сценарії.

Відчуття, що партнер не намагається загнати стосунки у жорсткі рамки.

Близнята додають флірт.

Водолій — непередбачуваність.

Тому близькість між ними рідко буває нудною.

Чому одного знака Зодіаку недостатньо

Навіть дуже сильна сумісність за сонячним знаком не означає, що між двома людьми обов'язково виникне сексуальний потяг.

У натальній астрології для цього окремо аналізують Венеру і Марс.

Венеру пов'язують зі способом проявляти симпатію, насолодою і романтичним потягом.

Марс — із бажанням, ініціативою і сексуальною енергією.

Тому дві людини з нібито «несумісними» знаками Сонця можуть мати дуже сильний сексуальний зв'язок завдяки іншим елементам карти.

Які пари найчастіше притягуються

Якщо говорити лише про популярну астрологічну типологію, серед найяскравіших комбінацій можна виділити:

Овен — Скорпіон;

Телець — Скорпіон;

Лев — Терези;

Близнята — Стрілець;

Рак — Риби;

Телець — Козоріг;

Близнята — Водолій.

Але справжня сумісність завжди залежить не лише від дати народження, а й від характеру, довіри, комунікації та взаємної поваги.

Астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні системи не є науками. Подібні характеристики мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше як часто щасливі пари займаються сексом

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