Эти пары знаков Зодиака имеют сильнейшую сексуальную химию: кого буквально тянет друг к другу

Секс / © Freepik

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В астрологии сексуальное влечение не определяют только знаком Солнца.

Важными считают также положение Венеры, Марса, Луны и взаимодействие планет в натальных картах двух человек.

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Однако даже по солнечным знакам астрологи выделяют пары, между которыми может быстро возникать сильная химия.

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Овен и Скорпион

Это одна из самых интенсивных комбинаций.

Оба знака традиционно связывают с Марсом – планетой желания, активности и сексуальной энергии.

Овен действует прямо.

Скорпион любит глубину, напряженность и психологическую близость.

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Между ними может очень быстро возникнуть поезд.

Но эта самая энергия способна превратиться в борьбу за контроль.

Поэтому в такой паре страсть часто граничит с конфликтом.

Телец и Скорпион

Телец и Скорпион расположены друг против друга в зодиакальном круге.

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В астрологии противоположные знаки часто сильно притягиваются.

Телец ценит телесность, осязания, комфорт и медленное сближение.

Скорпиону нужна интенсивность и эмоциональная глубина.

Вместе это может создавать очень сильную сексуальную совместимость.

Но оба знака могут быть владельческими.

Если в отношениях появляется ревность, напряжение может возрастать так же быстро, как и страсть.

Лев и Весы

У этой пары сексуальная химия часто начинается еще до первого свидания.

Льву нравится внимание.

Весы любят флирт, красоту и взаимную игру.

Оба знака ценят романтику и хотят чувствовать себя желанными.

Лев приносит в отношения огонь.

Весы – легкость и искусство соблазна.

Это может быть союз, где сексуальное желание усиливается комплиментами, красивыми жестами и ощущением особой атмосферы.

Близнецы и Стрелец

Для этой пары важны новизна и свобода.

Близнецам быстро становится скучно без интеллектуального контакта.

Стрельцу нужно чувство приключения.

Поэтому сексуальное тяготение между ними может начинаться с шуток, длинных разговоров, флирта или спонтанного путешествия.

Им нравится экспериментировать и не превращать близость в рутину.

Слабое место – нестабильность.

Если обоим нужна только новизна, отношения могут не хватать глубины.

Рак и Рыбы

У Рака и Рыб сексуальная совместимость может строиться не на агрессивной страсти, а на сильном эмоциональном контакте.

Оба принадлежат к водной стихии.

Им важны доверие, нежность и чувство безопасности.

Для этой пары интимность часто начинается задолго до физической близости.

Взгляд.

Прикосновение.

Разговор.

Ощущение того, что другой человек понимает без лишних объяснений.

Именно поэтому их сексуальная связь может быть очень глубокой.

Козорог и Телец

На первый взгляд это не самая очевидная страстная пара.

Оба земных знака могут казаться слишком практичными.

Но именно телесность и стабильность делают их совместимость сильной.

Телец любит удовольствие, комфорт и прикосновения.

Козорог часто открывается медленнее, но если доверяет партнеру, может быть гораздо более страстным, чем кажется.

В этой паре влечение часто усиливается со временем.

Водолей и Близнецы

Это союз, где сексуальная химия сильно зависит от мозга.

Обеим знакам нужно любопытство.

Новые идеи.

Необычные сценарии.

Ощущение, что партнер не пытается загнать отношения в жесткие рамки.

Близнецы добавляют флирт.

Водолей – непредсказуемость.

Поэтому близость между ними редко бывает скучной.

Почему одного знака Зодиака недостаточно

Даже очень сильная совместимость по солнечному знаку не означает, что между двумя людьми обязательно возникнет сексуальное влечение.

В натальной астрологии для этого отдельно анализируют Венеру и Марс.

Венеру связывают со способом проявлять симпатию, удовольствием и романтическим влечением.

Марс – с желанием, инициативой и сексуальной энергией.

Поэтому два человека с якобы «несовместимыми» знаками Солнца могут иметь очень сильную сексуальную связь благодаря другим элементам карты.

Какие пары чаще всего притягиваются

Если говорить только о популярной астрологической типологии, среди самых ярких комбинаций можно выделить:

Овен - Скорпион;

Телец - Скорпион;

Лев – Весы;

Близнецы - Стрелец;

Рак - Рыбы;

Телец – Козорог;

Близнецы – Водолей.

Но подлинная совместимость всегда зависит не только от даты рождения, но и от характера, доверия, коммуникации и взаимного уважения.

Астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические системы не являются науками. Подобные характеристики носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что раньше как часто счастливые пары занимаются сексом.

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