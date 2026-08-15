Як часто щасливі пари займаються сексом / © Credits

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Спочатку близькість може виникати легко та спонтанно. Проте минають роки, з’являються робота, побут, втома, діти, дедлайни і те, що колись відбувалося само собою, раптом потребує трохи більше зусиль. У матеріалі видання Psychology Today розповіли, що це не обов’язково означає, що зі стосунками щось не так. Навпаки, зміна сексуального життя у довготривалих парах — цілком нормальна історія. А що дійсно має значення — не кількість статевих актів на місяць, а якість контакту, взаємне бажання, дотики та готовність свідомо залишати місце для близькості.

Скільки сексу потрібно для щастя

Можливо, відповідь вас здивує, але приблизно раз на тиждень. Пари, які займаються сексом близько одного разу на тиждень або частіше, мають найвищий рівень задоволеності стосунками та загального добробуту.

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Проте є важливий нюанс, адже після позначки «раз на тиждень» зв’язок між частотою сексу та задоволеністю стосунками фактично вирівнюється. Тобто секс щодня не обов’язково робить пару щасливішою за пару, яка має близькість раз на тиждень.

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Ба більше, якщо партнери починають змушувати себе займатися сексом частіше, ніж їм насправді хочеться, це може мати протилежний ефект — перетворити близькість на ще один пункт у списку обов’язків. Тож універсального нормативу не існує. Раз на тиждень — не «правильна цифра», а орієнтир.

Очікування бажання — не завжди найкраща стратегія

Ми звикли думати, що секс починається з бажання, тобто спочатку з’являється пристрасть, потім близькість. Однак у реальному житті все часто працює навпаки. Особливо для багатьох жінок сексуальне бажання може бути не спонтанним, а відповідним, виникати вже після емоційного чи фізичного контакту.

Тож якщо чекати моменту, коли обоє партнерів одночасно прокинуться з ідеальним настроєм для сексу, цей момент може довго не наставати. Саме тому варто не лише чекати на бажання, а й створювати умови, у яких воно може з’явитися. Це не означає «займатися сексом за розкладом за будь-яку ціну», а дозволити собі спочатку побути разом, без телефонів, побутових справ і робочих чатів, а згодом подивитися, куди приведе цей контакт.

Секс за розкладом

Словосполучення «запланований секс» звучить не надто сексуально. Наче ще один пункт у календарі: понеділок — спортзал, середа — стоматолог, субота — інтим. Але якщо подумати, ми плануємо практично все, що для нас важливо. Ми бронюємо столики, зустрічаємося з друзями, плануємо відпочинок, виділяємо час на тренування, тож чому близькість має неодмінно відбуватися випадково.

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Запланувати час для двох — не означає запланувати конкретний результат, це радше спосіб створити простір, у якому близькість узагалі може відбутися. Наприклад, раз на тиждень залишити вечір без роботи, серіалів, побутових справ і нескінченного гортання новин. Побути поруч, обійнятися, поговорити, поцілуватися, а далі — без жодних «треба».

І тут важливо розуміти, що планування не дорівнює зобов’язанню. Якщо один із партнерів не хоче сексу, це не привід тиснути. Мета — створити можливість для близькості, а не встановити норму, яку потрібно виконати.

Не дайте зникнути простим дотикам

Парадоксально, але у довгих стосунках іноді першою зникає не сексуальна близькість, а звичайні дотики, на кшталт, обійми на кухні, поцілунок перед виходом із дому, дотик до руки, коли проходите повз, або триматися за руки під час прогулянки.

Поступово побут може витіснити все це. Пара починає функціонувати як команда, хтось забирає дітей та купить продукти, а хтось оплатить рахунки та приготує сьогодні вечерю.

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Проте стосунки не можуть складатися лише з логістики. Ніжні дотики допомагають підтримувати емоційну близькість, відчуття безпеки та прив’язаність, можуть підтримувати сексуальне бажання. Тому іноді шлях до кращого сексу починається зовсім не у спальні.

Важливість справедливого розподілу домашніх справ

Є ще один фактор, про який не завжди хочеться говорити у контексті сексу, але він має величезне значення — побут. Коли один партнер постійно несе відповідальність за більшу частину домашніх обов’язків, це може призводити до втоми, роздратування та образи. А ці емоції, м’яко кажучи, не є найкращим ґрунтом для бажання.

Пари, які справедливіше ділять домашню роботу, мають частіший секс і вищу задоволеність стосунками. Не тому, що миття підлоги саме по собі сексуальне. Просто справедливість створює доброзичливість, вдячність і відчуття партнерства, а вже вони можуть стати фундаментом для близькості.

Тому іноді найкращий спосіб повернути пристрасть — не купувати нову білизну, а нарешті чесно поговорити про те, хто скільки робить удома.

Новизна не означає радикальні зміни

Ще один ворог бажання у тривалих стосунках — передбачуваність. Однак для того, щоб повернути відчуття новизни, зовсім не обов’язково влаштовувати романтичну відпустку на Мальдівах або кардинально змінювати сексуальне життя.

Мікроновизна — маленькі зміни, які руйнують рутину, наприклад, інший час доби, нове місце у домі, незвична атмосфера, інший спосіб провести вечір, нова музика чи розмова про фантазії та те, що подобається кожному з партнерів.

Це працює приблизно як із їжею, навіть якщо ви обожнюєте піцу, навряд чи захочете їсти її тричі на день усе життя. Іноді достатньо трохи змінити звичний сценарій, щоб знову відчути цікавість.

Формула щасливих стосунків

Якщо звести все до однієї думки, вона звучатиме так: щасливі пари не обов’язково часто займаються сексом, вони знаходять спосіб залишатися близькими. Секс приблизно раз на тиждень може бути хорошим орієнтиром, але це не екзамен, який потрібно скласти. Для однієї пари комфортним буде раз на тиждень, для іншої — частіше чи рідше. Важливіше, чи задоволені обидва партнери своїм сексуальним життям.

Близькість підтримують не лише секс і пристрасть, а й дотики, справедливий розподіл побуту, вдячність, емоційний контакт, новизна та готовність говорити одне з одним.

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