Питання про вплив порнографії на мозок давно вийшло за межі приватних розмов і стало темою публічних дискусій, від політичних заяв про «кризу громадського здоров’я» до терапевтичних практик, які прирівнюють перегляд порно до наркотичної залежності. Одначе розберімося, що насправді показує нейронаука. Видання Psychology Today розповіло, що мозок реагує на порнографію зовсім не так, як на речовини, які викликають залежність, а сама концепція «порно-залежності» не має наукового підтвердження.

Втім, сучасна нейронаука пропонує інший, значно складніший та менш сенсаційний погляд. Дослідниця людської сексуальності та нейрофізіології сексуальної реакції, докторка філософії Ніколь Прауз, разом із колегами вивчає, як мозок реагує на сексуальні стимули у партнерській взаємодії, мастурбації та під час перегляду порнографії.

І головний висновок який вони зробили іде всупереч популярним уявленням, а саме, що немає жодних доказів того, що порнографія запускає механізми залежності, подібні до наркотичних.

Реакція мозку

У класичних формах залежності, наприклад, від наркотичних речовин, у мозку активується так званий біомаркер, пов’язаний з «орієнтацією» на речовину. Це означає, що мозок реагує на стимул сильніше, ніж на інші подразники.

Проте, як пояснює Ніколь Прауз, у випадку порнографії цей механізм не спостерігається. У лабораторних умовах дослідники очікували побачити підсилену реакцію мозку у людей, які нібито мають «проблемне використання порно». Але результат виявився протилежним, така підвищена активність відсутня. Це означає, що мозкова реакція на порнографічні зображення не відповідає моделі залежності, як її визначає нейронаука.

Важливо й те, що ранні нейронні реакції, які вважаються критичними для формування залежності, в межах перших сотень мілісекунд, у контексті порнографії не фіксуються.

Коли поведінка здається «залежністю», але такою не є

Як пояснюють дослідники, інтенсивне використання порно не обов’язково є ознакою залежності. У кожному випадку варто розглядати функцію поведінки. Іноді перегляд порнографії може бути способом впоратися зі стресом або депресією. В інших випадках — це може нагадувати нав’язливу звичку чи поведінку, схожу на обсесивно-компульсивні розлади, коли вона починає заважати повсякденному життю.

Але ключова ідея полягає в іншому — проблема не у самому порно як стимулі, а у глибинних причинах поведінки. Саме вони потребують уваги, і часто терапія спрямована саме на роботу з ними, а не з «об’єктом залежності».

Концепція «сексуальної залежності»

Прауз також звертає увагу на те, що частина терапевтичної індустрії інтерпретує сексуальну поведінку як «залежність», навіть коли для цього немає достатніх підстав. У деяких клініках пацієнти витрачають значну частину терапевтичного часу на подолання страхів, сформованих некоректними уявленнями про «залежність від порно», аж до катастрофічних переконань про власну поведінку, яка не підтверджується наукою.

Це створює додатковий психологічний тиск і відволікає від реальних причин проблем, які можуть бути пов’язані з тривожністю, переконаннями чи моральними установками.

Причинно-наслідковий зв’язок

Одне з ключових методологічних питань — мастурбація як фактор, який майже завжди супроводжує перегляд порно. Якщо не враховувати цей аспект, неможливо відокремити вплив самого порнографічного контенту від фізіологічної реакції організму. Саме тому, як зазначає Прауз, такі дослідження часто не проходять рецензування без належного контролю.

Крім того, встановити причинно-наслідковий зв’язок між переглядом порно та змінами у мозку практично неможливо без випадково відібраних експериментів, які у випадку неповнолітніх є етично та юридично недопустимими.

Міф про «порно як кризу суспільства»

У суспільстві порнографію часто описують як фактор, який руйнує стосунки чи навіть становить загрозу суспільству. Однак дослідниця наголошує, що у багатьох випадках конфлікти навколо порно у парі пов’язані не з самим фактом його існування, а з різницею у цінностях, уявленнях про зраду чи емоційною безпекою партнерів.

Це не новий феномен цифрової епохи, подібне напруження у стосунках існувало завжди, змінювався лише контекст. Популярне твердження про те, що сучасна порнографія «сильніше впливає на мозок», також не має підтвердження.

Не виявлено суттєвої різниці у реакціях мозку між сучасним цифровим контентом і тим, що переглядали раніше. Змінюється доступність і різноманітність контенту, але базові нейрофізіологічні реакції залишаються однаковими — сексуальне збудження у мозку не залежить від технології його подачі.

Попри все, різниця у реакції мозку між переглядом порнографії та взаємодією з партнером існує. Під час справжньої інтимної взаємодії активуються інші нейронні процеси, пов’язані з соціальною взаємністю, тілесним контактом і емоційним зв’язком. Це також пояснює, чому технології не можуть повністю замінити живий контакт.

