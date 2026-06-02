Гламур
182
2 хв

Дует Потапа і Каменських знову опинився під шквалом критики: "Намагаються оживити мертвого коня"

Повернення старих хітів обурило Мережу.

Віра Хмельницька
Повернення дуету Потапа і Насті Каменських у публічний простір із виконанням старих хітів та реакцією аудиторії на старі треки знову спричинило хвилю обговорень і критики в соцмережах.

Пара активно нагадує про себе через виступи з композиціями минулих років. У мережі вже ширяться розмови про нібито високі гонорари за такі концерти. Особливу увагу привернув перезапуск пісні «Прилелето» 2012 року. Трек колись був масовим хітом і впізнається з перших рядків. Водночас аудиторія, яка росла разом із цією музикою, вже давно змінила сприйняття та реакція виявилася неоднозначною і місцями різко негативною.

«Хто додивився до кінця, скільки вам тоді було років?»— написали знаменитості в дописі.

Після цього в коментарях розгорілася хвиля обговорень. Частина користувачів сприйняла «реюніон» дуету як спробу повернути колишню популярність, інші — як невдалу експлуатацію старих хітів. Звучали й різкі репліки про зміну творчого вектора та втрату актуальності. Водночас дискусія швидко вийшла за межі музики й перейшла в площину суспільних настроїв.

Серед коментарів у мережі можна побачити такі реакції:

  • «Що кар’єра у латиносів накрилася?»

  • «Намагаються оживити мертвого коня. Але є проблема — це нікому не треба.»

  • «Росіянці будуть щасливі від вашого возз’єднання.»

  • «Ми мешкаємо в Україні і бажаємо чути українську мову — у транспорті, магазинах, у лікарнях, школах і дитсадках.»

  • «Коли всі співаки намагаються перевести свої пісні на українську, мову щоб не виконувати мовою агресора, ці двоє, попри свої обіцянки, вирішили заспівати на ворожій мові і зійтися знову в дуеті, бо всі про них забули.»

  • «Перевзувся, бо назад дороги немає.»

Втім, у коментарях знайшлися й ті, хто став на захист артистів і закликає не драматизувати ситуацію, наголошуючи на втомі суспільства від постійного хейту та конфліктів навколо творчості.

Попри це, загальний фон обговорення залишається напруженим: дует одночасно отримує і хвилю ностальгії, і різку критику. Схоже, спроба повернути стару музичну формулу поки що більше розділяє аудиторію, ніж об’єднує.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік після намірів Потапа взяти участь у «Холостяку» тонко підколов його розлучення з Каменських.

