Коли можлива демобілізація в Україні: командувач Нацгвардії пояснив

Процес демобілізації в Україні зможуть розпочати лише після повної зупинки бойових дій та завершення додаткового стабілізаційного періоду.

Про це в інтерв’ю виданню LIGA.net заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За словами очільника Нацгвардії, цей проміжний етап необхідний для адаптації та переформатування структури війська.

«Десь протягом року буде стабілізаційний період — будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно», — дослівно повідомив Півненко.

Командувач НГУ також зачепив тему мобілізаційних процесів в країні. На його думку, оптимальним механізмом поповнення армії є рекрутинг. Проте наразі цей інструмент забезпечує не більше ніж 30% від загальної кількості новобранців.

Через такі показники Олександр Півненко наголосив на необхідності реформування та зміни підходів у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Окрім того, посадовець визнав наявність системних проблем із ротацією підрозділів, зазначивши, що фіксуються випадки, коли українські бійці змушені безперервно перебувати на передових позиціях терміном до пів року.

Нагадаємо, Міноборони України готує механізми встановлення чітких термінів військової служби, які планують впровадити найближчими місяцями. Розглядається можливість звільнення після 5 років служби або укладення контракту на 2 роки з гарантованим звільненням після його завершення.

Раніше ми писали, в Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка передбачає посилення відповідальності та примусові заходи для військовозобов’язаних у розшуку, щоб забезпечити ротацію військових, які воюють з 2022 року.

