Реформа мобілізації в Україні: у Раді попередили про "болісні" заходи

В Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка передбачає посилення відповідальності та примусові заходи для військовозобов’язаних у розшуку, щоб забезпечити ротацію військових, які воюють з 2022 року.

Світлана Несчетна
Україна потребує реформи мобілізації навіть на нинішньому етапі війни. Водночас, для частини військовозобов’язаних, які уникають служби та перебувають у розшуку, такі зміни можуть виявитися «дуже болісними», оскільки держава застосовуватиме власні механізми впливу.

Про це заявила народна депутатка України, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська у програмі «Говорить великий Львів».

«Чекаю пропозиції по реформі мобілізації. Я вірю, що це можливо. Це дуже складний процес, але він реальний і можливий, навіть на цьому етапі. Він буде дуже болісний і складний. Він буде болісний для тих, хто сьогодні є в розшуку, але в нас просто інших немає виходів. Якщо людина не хоче по-хорошому, а варто спробувати по-хорошому, тоді держава має застосовувати свої санкції, свої заходи примусу для того, щоб людина дійшла до військової служби і замінила тих, хто там з 2022 року», — зазначила нардепка.

Додамо, що в Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК. Майбутня реформа стосуватиметься не лише роботи ТЦК, а й механізмів контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства. Наразі конкретні законопроєкти ще не зареєстровані, однак у парламенті вже тривають обговорення можливих нововведень.

Зазначимо, що від 1 червня загальні умови мобілізації залишаються без змін, однак уряд вніс зміни до системи бронювання працівників для критично важливих підприємств.

В Україні бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві. Відповідний законопроєкт «Про справедливе бронювання та участь у обороні» № 15237 пропонує змінити саму логіку відстрочки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості. Мінімальні виплати в тилу становитимуть від 30 тис. грн, а для бойових посад вони будуть у рази вищими. Для піхотинців запровадять спеціальні контракти з виплатами 250–400 тис. грн. Також реформа передбачає посилення контрактної системи.

