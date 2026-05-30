На Київщині сталася ДТП: двоє загиблих дітей і розтрощена автівка

За результатами медичного освідування у водія виявлено 1,8 проміле алкоголю в крові.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На виїзді з міста Сквира в напрямку села Великі Єрчики сталася смертельна ДТП — водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у поліції Київської області.

«39-річний водій автомобіля „ВАЗ не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, потім врізався у дерево“, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинуло двоє дітей віком 12 та 16 років. Водій та ще один 19-річний пасажир з численними тілесними ушкодженнями доправлені до лікарні.

За результатами медичного освідування у водія виявлено 1,8 проміле алкоголю в крові. Його затримано.

За цим фактом слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині 13-річний мотоцикліст збив на смерть маленьку дитину.

