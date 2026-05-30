"Знайдемо спосіб": Гегсет заінтригував заявою про Україну

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Сполучені Штати мають намір і надалі підтримувати Україну та шукатимуть можливості для надання допомоги, необхідної для захисту від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні безпекового діалогу Shangri-La Dialogue, відповідаючи на запитання журналістів, передає DRM News.

За словами Гегсета, Вашингтон уже надав Києву значну підтримку та одночасно заохочував європейських союзників збільшувати власний внесок у допомогу Україні.

«Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли надати Європі можливість робити більше, ми це зробили», — сказав очільник Пентагону.

Він зазначив, що європейські держави останнім часом суттєво активізували підтримку України, а сама українська сторона демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

«Європа активізувала свої зусилля, а Україна в цьому процесі продемонструвала таку ж, якщо не більшу, ефективність», — наголосив Гегсет.

Очільник американського оборонного відомства також підкреслив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

«Ми прагнемо, щоб вони могли захищатися, і знайдемо спосіб гарантувати нашу допомогу», — заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа американському президентові Дональду Трампу та Конгресу США з закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет на тлі нових погроз Кремля і критичного виснаження запасів для систем ППО Patriot.

Згодом Зеленський уточнив, що Україна дуже просить американських партнерів допомогти з виділенням більшої кількості антибалістичних ракет або надати Україні ліцензію на їх виготовлення.

