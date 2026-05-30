Удари по Києву стануть жорсткішими: експерт пояснив, що задумав Кремль

Атака на Київ 24 травня.

Нові удари Російської Федерації по Києву відрізнятимуться більшою кількістю ракет, які окупанти здатні застосувати за одну атаку.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

З його слів, під час останнього масованого удару Росія не застосовувала Х‑22. Ці ракети, пояснив експерт, хоч старі радянські, але досить потужні.

«Бойова частина вагою 960 кг. Її носій — стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це єдине, чим Росія ще може нас здивувати. Застосувавши „Орешнік“, Путін вичерпав усі свої можливості», — додав експерт.

Втім, іншим важливим фактором, який зміниться під час ударів — цілі Кремля. Москва буде більше орієнтуватися на терор проти цивільного населення.

«Всі військові підприємства, які перебували в Києві, розбомблені. Подивіться хоча б на удари 23-24 травня по Лук’янівці: вони завдавалися Росією не по заводу, а по території ринку та торгового центру. І це були цілеспрямовані удари», — акцентував експерт.

Окрім того, Жданов наголосив на тому, що відновити зруйновані взимку ТЕЦ у найближчі пів року фізично неможливо. Саме тому взимку проблеми з гарячою водою та опаленням неминучі. Зі слів Жданова, бити по ТЕЦ Росії вже немає сенсу, адже ці об’єкти втратили стратегічне значення.

«Тож нові атаки відрізнятимуться лише двома речами: кількістю ракет і зміною цілей (у пріоритеті будуть цивільні об’єкти та населення, тобто Росія робитиме акцент на терор)», — наголосив Олег Жданов.

Атака на Київ 24 травня

Вночі проти 24 травня російська армія масовано атакувала Київ — це був найбільший удар за кількістю локацій. Росіяни вбили у місті трьох осіб, десятки — отримали різні травми.

Найбільші влучання по Києву сталися на Лук’янівці. Постраждав сам вестибюль станції метро: там вибито вікна, двері та пошкоджено інші конструкції. Внаслідок прямого удару повністю знищено торгово-розважальний центр «Квадрат», що поруч. Сталася масштабна пожежа на Лук’янівському ринку. Було пошкоджено приміщення McDonald’s.

Кремль зухвало стверджує, що потужні удару по Києву стали нібито відповіддю на атаки, які здійснює Україна по території країни-агресорки. Втім, наголошують аналітики ISW, це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії.

