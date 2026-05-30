Київ, Дніпро, Запоріжжя та Одесу готують до кругової оборони: Жданов попередив про реальну загрозу

В Україні заговорили про підготовку 99% міст до можливих бойових дій та кругової оборони.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, що таке кругова оборона, чи є реальні підстави готувати до неї майже всі українські міста та де, на його думку, загроза сьогодні є найбільшою.

Що означає кругова оборона міста

За словами Жданова, кругова оборона — це сценарій, коли населений пункт фактично опиняється в облозі або майже в оточенні, а сили противника обходять його з різних напрямків.

Експерт наголошує: йдеться не просто про облаштування окопів навколо міста. Підготовка до такого сценарію потребує великих ресурсів і комплексного підходу.

«Це означає накопичити там матеріально-технічні запаси, військові запаси, щоб були боєприпаси, щоб була їжа, щоб була вода, щоб були медикаменти, щоб була база, де в разі необхідності розгортаються медичні заклади. Повинні бути сховища для особового складу, для поранених, для персоналу, який буде обслуговувати це все. Це такі заходи величезні по обсягу і затратні по грошах», — наголосив він.

Чи є загроза нового прориву РФ

Водночас Жданов не бачить ознак того, що Росія зараз готується до масштабного вторгнення або глибокого просування вглиб території України. За його словами, відкриті розвіддані поки не свідчать про такі наміри.

Саме тому, каже експерт, питання масової підготовки українських міст до кругової оборони наразі викликає дискусії.

«На сьогоднішній день загрози вторгнення, а тим більше з глибоким проривом, російських військ немає», — сказав Жданов.

Які міста можуть бути у зоні ризику

На думку експерта, логічним виглядає посилення оборонної підготовки саме прифронтових міст, які потенційно можуть опинитися під загрозою.

Жданов навів приклад Запоріжжя, яке розташоване близько до лінії фронту. Також він згадав Херсон, однак зауважив, що через річку ризик прямого наступу там зараз не виглядає високим.

«Я розумію, що можна прифронтові міста готувати до оборони, можливо до кругової. Запоріжжя ближче всіх у нас, Херсон, але там річка, форсування ріки на сьогодні загрози прямої немає», — пояснив він.

Окремо експерт оцінив і ситуацію навколо Одеси. За його словами, Росія фактично втратила можливість проводити морські десантні операції, а сценарій повітряної висадки також виглядає малоймовірним.

«Ми знаємо, що в Росії не залишилось десантного флоту, щоб висадити морський десант. А висаджувати повітряний десант вони не можуть, як і залітати у наш повітряний простір — уже не 2022 рік», — зазначив Жданов.

Чи загрожує щось Києву

Жданов також нагадав, що столиця вже проходила підготовку до кругової оборони у 2022 році. За його словами, тоді Київ був добре укріплений, а навколо міста створили кілька ліній оборонних позицій.

«Я згадую літо 2022 року — Київ був повністю готовий до кругової оборони. У нас окопи були вздовж кільцевої дороги в декілька рядів, все було відрито. Потім все це тихенько розібрали», — каже Жданов.

Втім, нині, додає експерт, безпосередньої загрози для столиці він не бачить.

Де ситуація на фронті справді небезпечна

Натомість Жданов звертає увагу на напрямки, де ситуація, на його думку, є набагато серйознішою вже зараз.

Однією з ключових загроз експерт назвав Краматорсько-Слов’янський напрямок. Він пояснив, що ризик втрати Костянтинівки може мати серйозні наслідки, оскільки тоді російські сили наблизяться до Дружківки — південної околиці Краматорська.

«Це може стати дуже важливою подією в плані того, що вони виходять на Дружківку. Дружківка — це південна околиця Краматорська. Ось де проблема зараз військова, її треба вирішувати», — пояснив він.

Складною Жданов назвав і ситуацію на Гуляйпільському напрямку. За його словами, російські війська намагаються просунутися у бік Добропілля, яке він назвав останньою лінією оборони, що будувалася ще від 2014 року.

«Добропілля — це остання лінія оборони, яку ми будували ще з 2014 року. Далі поле і аж до самого Дніпра. Так от там треба робити оборонні рубежі», — сказав експерт.

Жданов також поставив під сумнів доцільність масштабних витрат на підготовку міст до кругової оборони, якщо йдеться про населені пункти далеко від фронту.

На його думку, варто оцінити, чи не є зараз пріоритетнішими витрати на забезпечення військових, які вже виконують бойові завдання.

«Зараз будуть виділені шалені кошти на інженерне обладнання, потім на закупки цих матеріально-технічних засобів. А може сьогодні треба купити озброєння і боєприпаси для армії, яка виконує завдання по обороні на лінії фронту?» — каже експерт.

