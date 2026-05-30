В укритті дитячого садочка високі сходи та відсутній санвузол

У Києві спалахнув скандал довкола дитячого садочка у Дніпровському районі. Дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) №628 став «білою вороною» серед інших дитсадків столиці. Діти змушені під час повітряних тривог ходити в туалет «на відро», адже у підвальному приміщенні відсутня вбиральня, як і вентиляція. Ба більше, дорогою до підвалу малеча мусить перескакувати високі та старезні сходи.

Усі ці негаразди пов’язані з тим, що заклад є не комунальним, а державним. Його засновник — Державне управління справами (ДУС), яке, схоже, просто не помічає існування садочка, який відвідує до 150 маленьких киян.

Батьки вихованців розповіли ТСН.ua, що проблема з укриттям та відсутністю в ньому вбиральні — це лише одна з кількох больових точок. Просто зараз вона найболючіша через постійні повітряні атаки росіян, коли маленькі діти змушені щоразу бігати до необлаштованого підвалу і тривалий час там перебувати.

Бюрократичний парадокс: чому садочок випав із міських програм

«Садочок №628 у Києві має засновника — Державне управління справами. Тобто його статус — державний заклад. Інші заклади в місті Києві — комунальні, їхніми засновниками є районні управління освіти. Про цей парадокс ми дізналися у лютому цього року, коли після російських ударів сталася біда з ТЕЦ і зникло опалення. Ми вирішили шукати можливість, щоб знайти альтернативне опалення для садочка. Розраховували, що місто теж шукатиме варіанти, зверталися до управління освіти, і саме тоді дізналися про нашу державну форму власності й про те, що саме вона є перепоною. Нам відмовили. Бо місто розробляє різні програми з енергоефективності та сонячної генерації виключно для комунальних закладів, а оскільки ми державні, то випадаємо з цих програм», — розповідає ТСН.ua Олена Алексєєва, мама одного з вихованців садочка.

Згодом з’ясувалося, що до ремонту укриття у садочку фінансово не долучалися ні управління освіти, ні засновник — ДУС.

«Усе, що робилося з укриттям, було виключно за рахунок власних коштів садочка та ресурсів, які залучала його керівниця. Тобто ні КМДА, ні РДА до цього не залучалися, бо вони не мають законодавчого права втручатися і фінансово допомагати робити такі капітальні зміни або облаштовувати укриття в державних закладах освіти. А ДУС уже з 2000 року фінансування взагалі до цього закладу не застосовує. Тобто вони навіть не закладають коштів зі свого боку», — наголошує Олена.

Санвузол в укриті садочку відсутній, діти ходять «на відра» / Фото батьків дітей

Земляна підлога з килимами та «туалет у відро»

Жінка зауважує, що укриття у садочку насправді потребує значного покращення, адже там відсутні елементарні речі, необхідні дітям.

«Діти там перебувають в одному підвальному приміщенні, а це всі групи, які є в садочку. Батьки, знаючи про стан укриття — що там немає вентиляції, сигналізації, що там відсутній санвузол, — намагаються під час кожної тривоги за 5–10 хвилин прийти і забрати дитину. Взимку, коли було відсутнє опалення, батьки так само приходили якнайшвидше, тому що розуміли: там холод, висока вологість, сирість, земляна підлога прикрита килимами, місцями на стінах видно сліди відсиріння. Умови для перебування дітей, м’яко кажучи, несприятливі», — ділиться мати вихованця.

Вона додає, що її трирічна дитина вже кілька разів приносила віруси з підвалу садочка, після чого хворіла вся родина. І це не дивно, коли тривога затягується і діти сидять у підвалі по дві-три години.

«Щодо туалету в укритті, то він і справді відсутній — діти ходять „на відро“. Санвузла там немає, однак є місце для того, щоб його встановити. Але цього ніхто не хоче робити, бо потрібні фінанси. А звідки їх взяти, якщо ДУС видатків із держбюджету на цей заклад не передбачає? Місто зі свого боку впродовж тривалого часу фінансує заклад, але це фінансування здійснюється лише в межах заробітної плати працівникам, комунальних послуг, плюс на якісь поточні витрати: канцелярію, туалетний папір, відра, швабри. З цих грошей директорка дитсадка не може виділити достатньо коштів, у неї просто не вистачить їх для того, щоб облаштувати санвузол», — пояснюють батьки.

Небезпечні сходи та загроза для пільговиків

Що вже казати про модернізацію всього укриття. Батьки розповідають, що колективно зверталися до ДУС, писали листи з проханням звернути увагу на проблему. Зокрема, сходи, які ведуть до підвалу, перебувають у жахливому стані — вони занадто високі та не пристосовані для малечі.

«Діти маленькі, у мене дитина в яслах, йому три роки. Він не дуже здатний стрибати по тих сходах під час сигналу „повітряна тривога“, особливо коли всі групи йдуть через один вхід. Загалом потужність закладу — це 155 дітей. Садочок відвідує десь 138 вихованців, залежно від випусків та нового набору», — каже Олена.

Сходи занадто високі та не пристосовані для малечі / Фото батьків дітей

Серед вихованців є діти пільгових категорій: діти війни, зі статусом ВПО, усиновлені, діти військовослужбовців та діти з інклюзією.

«І тут виникає питання щодо пільгового харчування, тобто повернення коштів за безоплатне харчування. Під цю програму підпадають лише комунальні заклади, а ми як державний заклад — ні. І директорці доводиться думати, де брати кошти на харчування дітей пільгових категорій, бо в неї ростуть борги перед постачальниками. Ці кошти їй не повертаються з міського бюджету, як це відбувається у комунальних закладах», — пояснює мати.

До речі, як повідомили ТСН.ua в КМДА, у місті обліковується 10 закладів дошкільної освіти державної форми власності.

Біг по колу: ДУС киває на Офіс президента

Олена Алексєєва показує стоси листування за останній час із чиновниками КМДА, РДА та ДУС. Жінка погоджується, що єдиний варіант, який може врятувати дитячий садок — це його передача з державної до комунальної власності на баланс міста. Тоді всі проблеми зникнуть, та й місто разом з управлінням освіти Дніпровської РДА не проти взяти садочок №628 під своє крило. Проте у ДУС у своїх відповідях підкреслюють: для цього має бути указ президента України.

«Саме так нам відповіли у ДУС. І це дуже дивно звучить. Виявляється, що людина, яка вирішує долю всієї країни під час війни, має вирішувати ще й питання одного дитсадочка. Це дійсно можна назвати колізією, але саме так нам це пояснюють у ДУС. А загалом усе це нагадує біг по колу. У ДУС кажуть: рішення за президентом. Офіс президента каже: розбирайтеся з ДУС. Ми ж ходимо цим колом, поки наші діти сидять у необлаштованому укритті», — обурюються батьки.

Щоб вийти з цієї ситуації, ініціативна група бачить два варіанти:

Передати дитсадок Києву. Тим паче, що місто вже давно декларує готовність прийняти ДНЗ і здійснює його базове фінансування, тоді як ДУС цього не робить. Внести зміни до бюджету. ДУС має передбачити статтю витрат на дитсадок, оскільки державний заклад перебуває в їхньому безпосередньому підпорядкуванні.

Батьки чекають на будь-яке з цих рішень, а найбільше бояться затягування процесу. Зараз Київ частково фінансує садочок, але це тимчасовий захід — витрати продовжено до 2028 року. Проте в певний момент місто може заявити, що не має зайвих коштів на не свій об’єкт.

Забутий заклад чи підготовка до забудови?

«Нам здавалося, що у ДУС просто забули про садок з 2019 року, та й працівники розповідали, що не бачили там засновників роками. Але коли батьки почали надсилати листи, виявилося, що там добре знають про „свій“ садочок, навіть є люди, які мають ним опікуватися. Більше того, вони приїздили в дитсадок, оглядали приміщення та укриття. Але все, що зробили після свого візиту — надіслали листа до Дніпровської РДА з проханням розподілити кошти, отримані з міського бюджету, на ремонт. Йшлося про два мільйони гривень. Проте в РДА відмовили, бо не мають права використовувати міські кошти на об’єкти державної власності — це заборонено законодавством. А от у разі передачі садка в комунальну власність вони готові його прийняти й усунути всі проблеми», — зазначає Олена.

Через невизначеність по району вже поповзли чутки, нібито садочок навмисно хочуть довести до зубожіння, закрити, знести й побудувати на його місці чергову житлову «свічку».

«В Мінекономіки нам дали чітке роз’яснення: заклад передаватиметься місту лише за умови цільового використання і разом із землею. Але тут виявився інший нюанс — ДУС не є балансоутримувачем, на якого покладені певні обов’язки, ним є сам заклад. Тобто садочок, який не веде жодної економічної діяльності, що приносила б прибуток, має самотужки утримувати будівлю та територію. І це найбільше нас лякає. Якщо, не дай Боже, станеться „приліт“ і будівля буде пошкоджена — відновлювати її доведеться самотужки. У ДУС знову скажуть, що в них немає видатків на цей об’єкт, а місто не зможе допомогти через законодавчу заборону. Тоді надія залишиться лише на власні сили та допомогу волонтерів», — підсумовує Олена Алексєєва.

Що думають з цього приводу у Державному управлінні справами — наразі невідомо. ТСН.ua надіслав до відомства офіційний запит. У разі отримання відповіді ми її оприлюднимо.

Дата публікації 22:45, 24.05.26 Кількість переглядів 24

