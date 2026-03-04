У 5 комунальних дитсадках на Печерську тимчасово призупинена освітня діяльність

Демографічна криза, яку Україна переживає вже не перший рік, значно загострилася через війну. З кожним роком народжуваність зменшується, а смертність зростає. На одного народженого маємо трьох померлих. Тривожна тенденція погіршується з кожним роком.

Експерти пророкують порожні садочки і шкільні класи вже через декілька років. ТСН.ua з’ясовував, якою є ситуація з наповненням садочків і шкіл у Києві.

Контингент садочків зменшився на третину

У столичній мерії підкреслюють, що садочки та школи — це сфера діяльності десяти районних державних адміністрацій (РДА), які здійснюють їхнє матеріально-технічне, фінансове забезпечення та вживають організаційних заходів щодо оптимізації функціонування.

«У місті Києві обліковуються 553 комунальні заклади дошкільної освіти та 20 дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, до яких зараховано понад 61,6 тис. дітей віком від 1 до 6 (7) років, з них 6,9 тис. дітей з числа внутрішньо переміщених осіб», — повідомила на запит ТСН.ua Галина Полторак, заступниця директора Департаменту освіти та науки КМДА.

За її словами, станом на 25.02.2026 у звичайному форматі функціонують 94% закладів, у яких щодня отримують дошкільну освіту понад 50% дітей.

«Контингент вихованців комунальних дитячих садків Києва у порівнянні з довоєнним періодом зменшився на третину», — зазначає пані Полторак.

Садочки Києва: у районах готують плани подальшого функціонування

На питання: скільки у Києві народилося дітей за чотири роки війни і якою є статистика по районах столиці з народжуваності? У Департаменті відповіли, що до їхніх повноважень не належить ведення статистики народжуваності у Києві та облік дітей дошкільного віку.

«За наявними даними в ІС „Реєстр територіальної громади міста Києва“, кількість дітей-киян віком від 0 до 6 років у порівнянні з січнем 2022 року зменшилася на 36,6% — було 141,3 тис. дітей, стало 89,6 тис. дітей», — повідомила Галина Полторак.

Вона додає, що демографічна ситуація, що характеризується падінням народжуваності та міграційними процесами, має прямий вплив на зміну контингенту вихованців закладів дошкільної освіти столиці.

«Департамент проводить послідовну роботу із РДА щодо мінімізації наслідків зменшення кількості потенційних вихованців у дитячих садках. Наразі триває проведення комплексного аналізу діяльності комунальних закладів дошкільної освіти та розробка кожним районом планів їхнього подальшого функціонування і розвитку», — зауважує Галина Полторак.

На Печерську вже порожні садочки

Тим часом у соціальних мережах кияни обговорюють ситуацію з садочками у Києві. Наприклад, у Печерському районі фіксують нестачу охочих записатися у дитячий садок. Мовляв, якщо десь у Києві є черга, то на Печерську вона відсутня і охочих відвідувати садочок немає. А це може загрожувати закриттям ЗДО. Такий гіркий досвід Київ уже мав наприкінці 90-х років, коли рівень народжуваності був дуже низьким.

У Департаменті зауважують, що потужність закладів дошкільної освіти у період широкомасштабного вторгнення та активних бойових дій в країні залежить від місткості наявних укриттів у них.

«У Печерському районі функціонують у звичайному режимі 22 комунальні заклади, у яких наявні 2,9 тис. місць в укриттях, що повністю забезпечує належні безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу. У системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва — „СЕЗ ЗДО“ на 2025/2026 рік обліковується 533 заявки на зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти Печерського району; при цьому у садках наявні 200 вільних місць», — повідомляють у Департаменті.

Діти Печерська ходять до приватних садочків

До цього у Департаменті додають, що батьки дітей самостійно обирають форми здобуття дошкільної освіти та мають право організовувати здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною (домашньою) формою.

«У Печерському районі функціонують 17 закладів, створених суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, які відвідують понад 570 дітей», — каже Галина Полторак.

Мінус 5 садочків на Печерську

У Печерській РДА на запит ТСН.ua повідомили, що станом на 25 лютого у районі обліковуються 27 ЗДО — заклади дошкільної освіти комунальної форми власності. Але функціонує лише 22 садочки, у 5 тимчасово призупинена освітня діяльність. Причин тимчасового припинення роботи дитячих садочків у Печерській РДА не називають.

За інформацією, яку нам надала Олена Шемеляк, заступниця голови Печерської РДА, до закладів дошкільної освіти, згідно з системою електронного запису дітей, зараховано 1609 дітей дошкільного віку при розрахунковій потужності 2269 місць. Тобто вільні місця у садочках Печерська є.

«У зв’язку з режимом військового стану впродовж року кількість дітей, які перебувають у черзі на зарахування до обраного батьками ЗДО, суттєво зменшилась», — повідомляє Олена Шемеляк.

На цей час «СЕЗ ЗДО» дітей налічує 532 заявки, з них:

до 3-х років зареєстровано 355 дітей;

з 3-х до 6 років зареєстровано 177 дітей;

з підтвердженою реєстрацією в місті Києві — 207 дітей.

Посадовиця додає, що фактичне відвідування дітей у середньому складає 60% від загальної кількості. Наразі продовжується набір дітей на вільні місця в ЗДО.

«До управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА надходять звернення громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій щодо влаштування дітей до ЗДО. Із числа внутрішньо переміщених осіб на цей момент здобувають дошкільну освіту 164 дитини», — повідомляє пані Шемеляк.

У Печерському районі вказали два медичні заклади району, де надають допомогу при пологах мешканкам усіх районів столиці. Та запевнили, що окрема статистика по районах Києва щодо кількості пологів не ведеться.

«Офіційні статистичні дані щодо кількості пологів обліковуються на рівні міста Києва», — запевнила заступниця голови Печерської РДА.

Цікаво, як тоді район може планувати роботу дитячих садочків, якщо він не має реальної кількості народжених дітей.

Скільки дітей народилось у Києві за роки війни

У Департаменті охорони здоров’я КМДА нам не змогли назвати кількість новонароджених дітей по районах столиці, вказавши лише загальну кількість народжених дітей у Києві за чотири роки війни.

«За даними, наявними в Департаменті охорони здоров’я, з 24.02.2022 по 24.02.26 (включно) в комунальних закладах охорони здоров`я народилося 77 557 дітей», — повідомила на запит ТСН.ua Тетяна Мостепан, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Динаміка народжуваності в Києві (2021–2025)

Для розуміння масштабу кризи варто порівняти дані останнього мирного року з воєнним періодом:

2021 рік (мирний): 30 336 малюків

2022 рік: 17 501 малюк

2023 рік: 19 966 малюків

2024 рік: 20 912 малюків

2025 рік: 20 258 малюків

Таким чином, народжуваність у столиці залишається стабільно нижчою за довоєнний рівень приблизно на 33-35%.