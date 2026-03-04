У Росії з'явився новий небезпечний дрон: військові розповіли про загрозу

Війна в Україні / © ТСН

Окупанти нарощують свій безпілотний підрозділ «Рубікон», плануючи додати ще 50 тисяч екіпажів цього року. У Силах оборони попереджають: це загроза для логістики, адже контроль над небом сьогодні означає контроль над позиціями. Проте українські захисники вже знайшли ефективну відповідь — зенітні FPV-дрони.

Як «холодноярівці» збивають російські «Орлани» та модернізовані «Шторми» над Костянтинівкою — у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

FPV проти «крил»: технологія полювання

Зенітний дрон-перехоплювач — це зовні звичайна невелика «ФПВшка», але зі спеціальними налаштуваннями для швидкості та маневреності. Від майстерності пілота та потужності батареї залежить, чи зможе такий борт наздогнати ворожу ціль, яка часто намагається ухилитися від удару.

Бійці підрозділу ППО 93-ї бригади «Холодний Яр» працюють у режимі онлайн: щойно в програмі з’являється ворожа «Молнія» або розвідувальний «Орлан», перехоплювач виходить на перехоплення.

Артем, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр»: «Зали-ухилянтки», як ми їх називаємо — коли підлітаєш до цілі, вона бачить дрон-перехоплювач і починає дикі маневри. Спочатку ниряє вниз, потім набирає швидкість. А «Ланцети» взагалі летять на швидкості 110 км на годину».

Копійчаний дрон проти мільйонів доларів

Холодноярівці демонструють фото збитого «Орлана». Розвідувальний апарат вартістю до 100 тисяч доларів та розміром майже у зріст людини перетворився на брухт завдяки українському дрону за 50 тисяч гривень.

Особливим успіхом пілоти вважають збиття бортів зі «Старлінками». Хоча зараз ворог втратив доступ до цього зв’язку, такі екземпляри були справжнім викликом через стійкість до РЕБ та можливість онлайн-керування.

Нова загроза: дрони «Шторм»

За даними розвідки, окупанти почали тестувати нові дрони «Шторм», здатні нести до 25 кг вантажу. Це значно більше за «Молнію» і становить серйозну загрозу для логістичних вузлів. Проте пілоти запевняють: більшу частину таких бортів вдається перехопити ще на підльоті.

Статистика ППО

За даними Генштабу, лише за добу українські пілоти збивають понад півтори тисячі російських дронів різних типів уздовж лінії фронту. Тільки над Костянтинівкою за 24 години фіксують до 5 тисяч прольотів.

Боротьба за небо не припиняється ні на хвилину, адже той, хто контролює логістику — має стратегічну перевагу в бою.

