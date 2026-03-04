Росія застосовує снаряди з невідомими речовинами: військовий про загрозу на передовій

Фронт

Військові ЗСУ вчергове фіксують застосування армією РФ забороненої зброї. Так, росіяни використовують боєприпаси з невідомими хімічними отруйними речовинами.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів головний сержант 93-ї ОМБр «Стохід» Віталій П’ясецький.

За його словами, головною ціллю таких атак стають оператори безпілотників, чиї позиції ворог намагається паралізувати за будь-яку ціну.

«Вони застосовує для роботи по наших уриттях, по позиціях пілотів інший вид зброї — боєприпаси з часто невідомими отруйними речовинами, внаслідок чого ми теж часто несемо втрати», — йдеться у повідомленні.

Війна в Україні — Росія атакує новою зброєю

Як ми писали, Росія запроваджує централізовані «інкубатори» для безпілотників та формує нові спеціалізовані підрозділи для розробки й застосування дронів на полі бою. За даними звіту, це дозволить РФ розширювати штат, відкривати бойові підрозділи з експлуатації дронів на відстані до 30–35 км за лінією фронту та використовувати «дрони-перехоплювачі» проти українських безпілотників. Це може сприяти ефективнішому застосуванню БаЛА та вимагатимуть посиленої протидії з боку ЗСУ.

Раніше окупанти вперше застосували ракету класу повітря-повітря Р-60 на дроні. Її виявили на уламках «Шахеда».