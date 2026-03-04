ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7458
Час на прочитання
2 хв

Іран повідомив Україні про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою: реакція посла

Україна не може висловлювати скорботу за лідером, який допомагав росіянам вбивати українців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Ірану

Прапор Ірану / © Reuters

Посольство Ірану в ПАР надіслало Україні повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятоллою та його поплічниками. Українська сторона надіслала відповідь.

Про це написав посол України в ПАР Олександр Щерба.

Іран допомагає РФ вбивати українців

Посол нагадав, що Іран є військовим союзником РФ.

«Лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян — чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, — убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів „Shahed“ та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці», — наголосив він.

Щерба акцентував: як віруюча людина він намагається не радіти смерті інших людей — навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але, проживши у три роки у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, природно бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив.

«Якщо не перед людьми, то перед Богом», — відзначає він.

Також посол України зауважив, що не знайомий особисто з послом Ірану і не має до нього особистої неприязні.

«Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає», — заврешив Щерба.

Раніше Ізраїль дав дуже жорстке попередження Ірану після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї, заявивши, що будь-який його наступник буде мішенню для знищення. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що ті, хто призначить нового лідера Ірану, мають знати про “однозначну загрозу” з боку Тель-Авіву.

Дата публікації
Кількість переглядів
7458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie