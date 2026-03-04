Іран повідомив Україні про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою: реакція посла

Прапор Ірану / © Reuters

Посольство Ірану в ПАР надіслало Україні повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятоллою та його поплічниками. Українська сторона надіслала відповідь.

Про це написав посол України в ПАР Олександр Щерба.

Іран допомагає РФ вбивати українців

Посол нагадав, що Іран є військовим союзником РФ.

«Лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян — чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, — убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів „Shahed“ та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці», — наголосив він.

Щерба акцентував: як віруюча людина він намагається не радіти смерті інших людей — навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але, проживши у три роки у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, природно бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив.

«Якщо не перед людьми, то перед Богом», — відзначає він.

Також посол України зауважив, що не знайомий особисто з послом Ірану і не має до нього особистої неприязні.

«Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає», — заврешив Щерба.

Раніше Ізраїль дав дуже жорстке попередження Ірану після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї, заявивши, що будь-який його наступник буде мішенню для знищення. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що ті, хто призначить нового лідера Ірану, мають знати про “однозначну загрозу” з боку Тель-Авіву.